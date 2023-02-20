قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



انطاكية (تركيا): ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء الاثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلف أكثر من 41 الف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق فرانس برس في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.