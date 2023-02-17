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إيلاف من بيروت: يعتقد بعض مستخدمي الإنترنت أن سلاح "هارب" الأميركي، وهو الشفق القطبي عالي التردد، تسبب في الزلزال في تركيا، والسبب هو أنه قبل الحادث بوقت قصير، أعلنت الولايات المتحدة تركيا دولة غير آمنة وأغلقت قنصليتها. يسأل الموقع الصيني سوهو: "أهي مصادفة؟"

ضرب زلزال تركيا فاجتاحت الموجات الزلزالية أكثر من 12 دولة. في آسيا، شعرت كازاخستان بهزة كبيرة. شوهدت زلازل مدمرة بدرجات متفاوتة في سوريا والعراق ولبنان وإسرائيل وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا. حتى أن أصداء الزلزال وصلت إلى أميركا الشمالية، وتم تسجيل ما لا يقل عن أربعة هزات ارتدادية في نيويورك.

سمات معينة للكارثة

لا يقلق العلماء بشأن حجم الهزة بحسب، لكن أيضًا بشأن سمات معينة للكارثة. الحقيقة هي أنه في كهرمان مرعش، مركز الزلزال، لم تحدث مثل هذه الكارثة منذ ما يقرب من 100 عام. فجأة وقع زلزال بقوة 7.8 درجة، وبعد 11 دقيقة حصلت هزة ارتدادية بقوة 6.6 درجة، وعشرات الهزات الارتدادية الأقل حجمًا. بعد تسع ساعات، وقع زلزال قوي آخر بقوة 7.5 على مقياس ريختر. وقع في تركيا وحدها مئات الآلاف من الضحايا، وسوريا ما زالت تحصي قتلاها.

كوارث بهذا الحجم تعج دائمًا بالشائعات والتكهنات. إحداها أن جاذبية القمر تسببت في حدوث زلازل قوية، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي واستيقاظ البراكين. لوحظ وجود ميكرون في الساعة 21:29 يوم 5 فبراير، وبدأ يهتز بعد حوالي 5 ساعات. كما ألقى بعض وسائل الإعلام التركية باللوم في المأساة على الولايات المتحدة، ويقال إن الولايات المتحدة استغلت مشروعا يستهدف تركيا، وهو مشروع "أورورا"، الذي يمكن اعتباره "أحد أخطر الأسلحة وأكثرها جنونًا في تاريخ البشرية".

لماذا تصر تركيا على أن الأميركيين يقفون وراء ما حصل؟ قبل وقت قصير من مأساة الزلزال، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من أن تركيا بلد غير آمن وأغلقت قنصليتها هناك.

موجتان متتاليتان

حسنًا.. لماذا سقط هذا العدد الكبير من الضحايا؟ أوضح مالك كريموف أنه بعد الزلزال الأول، خرج الناس، لكن بعد ذلك بدأ هطول الأمطار، وبقي الناس في الخارج فترة طويلة وتجمدوا. عندما اعتقد الجميع أن الخطر انتهى، بدأوا في العودة إلى المنازل للحصول على ملابس دافئة، فتسببت الموجة الثانية من الزلزال في مزيد من الأضرار، ما دفن العديد من السكان تحت الأنقاض الخرسانية.

لا يعتقد العالم الأميركي رستم سافرونوف أن الزلزال كان بسبب الولايات المتحدة. إنه لا يرى أي جدوى من التسبب في مثل هذه الكارثة للولايات المتحدة. قال، لماذا يحتاج الأميركيون هذا؟ على الرغم من أن أردوغان لا يستمع إلى الولايات المتحدة، ولا يريد أن تنضم السويد وفنلندا إلى الناتو، ويتعاون سرا مع روسيا، لكن لا أحد يضمن أن الرئيس الجديد سيتفق مع السويد وفنلندا على الانضمام إلى الناتو.

هل يمكن الولايات المتحدة أن تستفيد من الشائعات، وتجعلها تخشى المزيد من الدول، ثم تستمر في الهيمنة على الأرض وتقوية حكمها المهيمن؟