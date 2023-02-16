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إيلاف من بيروت: في الأيام التي أعقبت الزلازل، كان صعبًا معرفة أي من الأطفال هنا ما زال أهله أحياء. عندما حاول المسؤولون المحليون التوفيق بين الناجين وأمهاتهم وآبائهم، وجدوا أنهم لم يعرفوا أبدًا بعض العائلات. فبعد 12 عامًا من الحرب الأهلية، أصبحت هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا موطنًا لملايين الأشخاص من جميع أنحاء البلاد، وغالبًا ما تحجب أسماؤهم وتواريخ ميلادهم بسبب النزوح والعزلة. بينما كان عمال الإغاثة يجوبون المستشفيات بحثًا عن المفقودين، كانت العائلات تأمل وتصلّي.

قالت نور آغا، عاملة الإغاثة في بلدة جندريس المنكوبة: "لم نتمكن من التحقق من قواعد البيانات. بعض الأطفال لم يتمكنوا حتى من إخبارنا بأسمائهم. لقد أصيبوا بصدمة شديدة".

أريد أمي!

بعد أكثر من أسبوع من الكارثة، لا تزال العائلات والسلطات على جانبي الحدود التركية - السورية تحاول معرفة عدد الأطفال الذين تيتموا، وكيفية العناية بهم. إنهم منتشرون في الخيام وأجنحة المستشفيات، وينامون في السيارات أو في شقق أقرب أقربائهم الناجين. في جندريس، حيث يقول المسؤولون المحليون إن أكثر من 1200 شخص قتلوا، أشار راكان حسن حاج إلى الشقوق العميقة في جدار منزل عائلته المكون من ثلاث غرف، ثم وضع يده اللطيفة على كتف ابنة أخته مزيان. قال: "نتمنى لو كانت لديها شقوق في منزلها فقط". فقد كانت الناجية الوحيدة من عائلتها، بعدما انهارت شقتها في الطابق الثالث بسبب الزلزال حيث تساقطت الخرسانة على السكان. ومزيان البالغة من العمر اثني عشر عامًا طويلة مقارنة بعمرها. كانت الابنة الكبرى ولديها شقيق توأم اسمه رشيد. قضى الجميع الآن. وقفت بالقرب من عمها تتحدث بهدوء. لم تعد لرؤية منزلها منذ أن أخرجها عمال الإنقاذ من تحت الأنقاض. لم ترغب في استعادة أي شيء منه. قالت: "أنا أريد أمي فحسب".

وكان مسؤولو المجلس المحلي يتجولون في المدينة، ويتصفحون في استمارات مكتوبة بخط اليد لأسماء العائلات التي تواجه مواقف مماثلة. قال أحدهم وهو يمسح الأعمدة بإصبعه: "لقد كان كابوسًا. نحن لا نعرف كل هؤلاء الناس. جيد أن يكون لديها أقارب من حولها ". وخرج بعض الأطفال من تحت الأنقاض مذهولين يبكون. وتذكر أحد عمال الإغاثة كيف حاولت فتاة محاربة فريق الإنقاذ الذي سحبها إلى بر الأمان، وهي تصرخ في وجههم بشكل هستيري بأنها تريد العودة إلى أسرتها المدفونة تحت منزلهم.

ذكريات صعبة

تبذل تركيا قصارى جهدها لتتبع عدد الأيتام الجدد، وقالت الحكومة إنه تعذر الوصول إلى أسر 263 طفلًا تم إنقاذهم، فيما تواجه السلطات السورية صراعًا أكثر تعقيدًا. لن يتم مشاركة الأرقام التي تم جمعها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع أولئك الذين تم إحصاؤهم في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون، حيث تسجل المنظمات غير الحكومية أرقامها الخاصة، لكن لديها القليل من الوسائل لجمعها.

قالت ليلى حسو من شبكة حراس التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للقصر في شمال غرب سوريا: "معظمهم في سن مبكرة جدًا، يصعب التواصل معهم". كانت قلقة بشأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عامًا. أضافت: "رأينا حالات انتحار في هذه الفئة العمرية حتى قبل الزلزال. الصدمة هي الأصعب على الأطفال الذين يتذكرون".

في مستشفى غازي عنتاب الاثنين، قالت عائشة هلال شاهين، رئيسة التمريض، إنهم عالجوا 60 قاصرًا على الأقل منذ الزلزال، معظمهم فقدوا أحد والديهم على الأقل. في أحد الأجنحة، جلس طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يرتدي قميصًا رياضيًا ويتحدث بعيدًا مع عمه وهو يتعافى من إصاباته. نجا بعدما بقي 156 ساعة تحت أنقاض منزله المنهار. قال الصبي إن لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو. أراد أن يصبح طيارًا عندما يكبر. استمع عمه بهدوء. لم يخبر الصبي أن والديه ماتا. قال: "أخبرنا علماء النفس أن نخبره مبكرًا، لأننا لا نريده أن تكون له آمال. نحن في انتظار أن يتعافى جسديًا، ثم سنخبره بذلك".

إنه معي!

في بلدة عفرين، تم نقل الأيتام المصابين إلى المستشفى. كان بعض الأطفال ينتظرون من الأقارب لاصطحابهم. وكان آخرون ينتظرون العلاج. لم يخرج محمد محمد البالغ من العمر ثماني سنوات من المستشفى بعد لأن الأطباء كانوا قلقين من أنه ما زال مذهولاً لدرجة أنه لا يستطيع الكلام. قالت عمته ياسمين التي جلست بجانب سريره إن والديه قد توفيا. قالت: "إنه معي الآن".

في مكان آخر بالمستشفى، كان هناك مراهق ينتظر بتر ساقه. قال وردان ناصر، كبير أطباء المستشفى التي تديرها تركيا: "معظم العمليات الجراحية الكبرى هي عمليات بتر. إنها أصعب الأشياء التي تقوم بها؛ إنها أصعب الأشياء التي تخبرها للعائلات".

بالنسبة إلى بعض الأطفال، لا توجد عائلات لتخبرها بحالهم. الأطباء غاضبون. كانوا يعتقدون أنه كان من الممكن إنقاذ العديد من الآباء. مع تعثر جهود المساعدات الدولية في أعقاب الزلازل مباشرة، ترك شمال غرب سوريا وحيدًا مرة أخرى. عمال الإنقاذ يفتقرون إلى المعدات. كانت المستشفيات تعاني من نقص في الأدوية. أحمد الحاج حسن، رئيس مديرية الصحة في عفرين، كان صريحًا: "لا أريد مجرد أكياس جثث تأتي إلي بعد وقوع الكارثة. أريد أن يصل الناس إلي قبل أن يحتاجوا إلى أكياس الجثث هذه، حتى نتمكن من إنقاذ حياتهم".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها سلوان جرجس ولويزا لوفلوك ونشترها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية