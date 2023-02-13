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إيلاف من بيروت: بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أخيرًا، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف، كان رجال الإنقاذ يتسابقون للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. في بعض المواقع، تساعد كلاب البحث والإنقاذ في هذا الجهد. لكن الكوارث المستقبلية قد تحصل أيضًا على مساعدة من مصدر غير متوقع: الفئران التي تتدرب حاليًا على العمل في أعقاب الزلازل.

يقول ساندر فيرديسن، مهندس كهربائي يعمل مع منظمة Apopo غير الربحية التي تدرب الفئران: "يمكنها التوغل عميقًا في الأنقاض، واختراق الأماكن التي قد لا تتمكن الكلاب من الوصول إليها". وتعمل المنظمة مع الفئران لأكثر من عقد من الزمان للكشف عن الألغام الأرضية في أفريقيا، اعتمادًا على حاسة الشم غير العادية للفئران. قبل سنوات، تواصلت منظمة GEA الإنسانية التركية مع المجموعة لاقتراح تدريب الفئران للعمل أيضًا في مهام البحث والإنقاذ.

أثناء التدرب على الكوارث المستقبلية، ترتدي الفئران حقيبة ظهر بها كاميرا صغيرة يمكنها إرسال فيديو إلى هاتف المنقذ بالخارج. كما لديها ميكروفون ثنائي الاتجاه، يتيح لفريق الإنقاذ التحدث إلى الضحية. يقول فيرديسن، الذي بدأ في تصميم حقيبة الظهر حين كان طالبًا في جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا: "لا يمكننا تعليم الفئران الكلام، لذلك نحن بحاجة إلى طريقة ما للتواصل مع الناجين تحت الأنقاض".

سترة بمفتاح

ترتدي الفئران أيضًا سترة ذات مفتاح صغير تم تدريبها على سحبها عند تحديد موقع شخص ما. يمكن لرجال الإنقاذ إرسال إشارة تنبيه إلى الفئران لإخبارها بالعودة إلى والحصول على مكافأة كالفول السوداني أو مزيج من الموز والأفوكادو.

كان تصميم تقنية حقيبة الظهر هذه صعبًا، نظرًا لأن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا يعمل غالبًا تحت كومة من الحطام. استخدم الفريق تقنيات متعددة مع إدراكهم أن دفق الفيديو لن يكون متاحًا دائمًا. يقول: "يتطلب نقل الفيديو أيضًا قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي، لذا يعد الفيديو مصدرًا ثانويًا. نحن نعلم في مرحلة ما أنه سينخفض، وهذه هي الطريقة التي صممناها بها".

يستخدم الجهاز أيضًا إشارة ذات تردد أقل، والتي يجب أن تكون قادرة على اختراق الأنقاض لنقل موقع الضحية. يعمل فيرديسن على جعل المعدات صغيرة وخفيفة الوزن قدر الإمكان، على الرغم من أن الفئران كانت قادرة على التكيف حتى مع التكرار الأول الضخم للتصميم.

مشاريع أخرى

يقوم بعض المشاريع الأخرى بتطوير روبوتات البحث والإنقاذ، لكنها مكلفة وتكافح للتنقل تحت المباني المنهارة. تطورت الفئران - وهي نوع كبير يسمى الجرذ الغامبي المغلف - لاستكشاف ما تحت الأرض، ويمكنها استخدام حاسة الشم للعثور على البشر بسرعة. إذا فقدوا إشارة، يمكنهم أن يجدوا طريقهم إلى السطح بمفردهم، فيما قد يعلق الروبوت.

تتدرب مجموعة من الفئران في منشأة Apopo في تنزانيا، حيث تقضي 15 دقيقة كل يوم متحركة عبر موقع مصمم ليبدو وكأنه هيكل منهار. وقد تعلمت بنجاح العثور على "الضحايا"، وتشغيل مفتاح مشاركة الموقع، والتنقل من الركام.

بمرور الوقت، أصبح الموقع أكثر تعقيدًا، مع المزيد من العقبات والضوضاء العالية. كان الفريق قد خطط للذهاب في النهاية إلى تركيا لمواصلة التدريب مع GEA، على الرغم من أنها ليست مستعدة بعد للعمل على الكارثة الحالية. يقول فيرديسن: "لا نريد أن نذهب إلى هناك غير مستعدين فربما نتسبب في المزيد من المشكلات. لكننا نأمل أن نكون هناك في مرحلة تالية".