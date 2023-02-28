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كييف (أوكرانيا): حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.

وجاء في مداخلته المسائية اليومية "الأوضاع تزداد تعقيداً"، مضيفاً "العدو يدمّر بشكل مستمر كل ما يمكن استخدامه لحماية مواقعنا"، واصفاً الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في باخموت بأنهم "أبطال حقيقيون".

والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ غزوها أوكرانيا قبل عام.

وسبق أن أكد زيلينسكي أن الاوكرانيين سيقاتلون دفاعاً عن باخموت ما داموا يستطيعون ذلك.

وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت، لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزياً انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة.

واعلن دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو الإثنين أن كل الطرق المؤدية الى باخموت هي "تحت السيطرة النارية" للقوات الموالية لروسيا.