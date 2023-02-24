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موسكو: أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية الجمعة أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية إلى شمال باخموت، المدينة الأساسية التي تسعى موسكو لاحتلالها منذ بضعة أشهر.

وقال يفغيني بريغوجين في بيان نشره جهازه الإعلامي إن قرية بيرخيفكا (بيرخوفكا بالروسية) "تحت سيطرتنا بالكامل. وحدات فاغنر تسيطر على كامل أنحاء بيرخوفكا".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من مصدر مستقل من هذه المعلومات التي وردت بعد عام بالتمام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ أسابيع لمحاصرة باخموت ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية.

سيطرة روسية

وفي حال تأكدت السيطرة على بيرخيفكا فسيعني ذلك أن القوات الروسية بدأت تحكم الكماشة التي تحاول بسطها حول باخموت من جهة الشمال.

وكانت القوات الروسية أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا عند مدخل باخموت الشمالي. وتقع بيرخيفكا إلى جنوب غرب باراسكوفيفكا.

ومجموعة المرتزقة الروسية في الخطوط الأمامية للمعركة من أجل السيطرة على باخموت وتكبدت خسائر فادحة وفق ما أقر به بريغوجين نفسه.

وسجل توتر حاد في الأسابيع الأخيرة بين المجموعة والجيش الروسي الذي اتهمه بريغوجين بعدم إمداده بالذخائر التي يحتاج إليها.