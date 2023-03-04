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كينشاسا: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في كينشاسا أنه رأى "دعما واضحا" من جميع أطراف النزاع في جمهوية الكونغو الديموقراطية لوقف لإطلاق النار "الثلاثاء المقبل" في شرق البلاد.

وأكد ماكرون أن الكونغو الديموقراطية التي تعاني مناطقها الشرقية من أعمال عنف ناجمة عن حركة تمرد "لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب"، مؤكدا "لا نهبا ولا بلقنة ولا حربا".