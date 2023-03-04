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إيلاف من لندن: عبرت وزيرة الداخلية البريطانية عن قلها من تقارير تحدثت عن تهديدات بالقتل ضد تلاميذ زعم أنهم أتلفوا نسخة من القرآن.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إن هذا يثير قضية أوسع تتعلق بحرية التعبير، ووعدت بالعمل مع مسؤولي التعليم على توجيهات جديدة للمدارس لتوضيح أن المعلمين "ليسوا مضطرين للرد على ناشطي المجتمع الذين يعينون أنفسهم بأنفسهم".

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه يُعتقد أن وزارة التعليم تعمل بالفعل مع مدرسة كيتلثورب هاي سكول Kettlethorpe High School في ويكفيلد، غرب يوركشاير، بعد أن أوقفت أربعة طلاب بسبب الحادث.

غلاف ممزق

وبحسب ما ورد تم إحضار نسخة من القرآن إلى المدرسة من قبل تلميذ في الصف العاشر الأسبوع الماضي وزُعم أن غلافه قد تمزق قليلاً، بينما تم العثور على بقع من الأوساخ في بعض الصفحات.

وقالت والدة الصبي - التي قالت إنه يبلغ من العمر 14 عامًا ويعاني من "مرض التوحد عالي الأداء" - إنه تلقى "تهديدات بالقتل" بسبب ما حدث.

وقال مدير المدرسة تيودور غريفيث إن التحقيقات الأولية تشير إلى "عدم وجود نية خبيثة من قبل المتورطين". وقال مجلس ويكفيلد إن نسخة المصحف تعرضت "لضرر طفيف".

وسجلت الشرطة القضية على أنها "حادث كراهية غير جريمة" - وهو تصنيف يستخدمه الضباط لتسجيل الحوادث التي لا تفي بالحد الجنائي، وفقًا لصحيفة (التايمز).

وكتبت الوزيرة برافرمان في الصحيفة أنها "ليست سعيدة بالطريقة التي يتم بها تسجيل حوادث الكراهية غير الإجرامية" ووعدت بالإعلان عن إرشادات جديدة للشرطة قريبًا.

سلامة الأطفال

وقالت وزيرة الداخلية أيضا إن "قطاع التعليم والشرطة عليهما واجب إعطاء الأولوية للسلامة الجسدية للأطفال على مشاعر الجرح التي يشعر بها الكبار".

وأضافت برافرمان أنه ظهر "شريط فيديو مزعج" يظهر اجتماعا حول الضرر المزعوم "الذي بدا أشبه بمحاكمة وفق الشريعة الإسلامية".

وأضافت أن والدة صبي في الاجتماع تم إخضاعها للمساءلة عن سلوكه وسط حشد من الرجال فقط.

كما كتبت برافرمان أنه كان هناك "إنذار مفهوم" في جميع أنحاء البلاد بشأن الأحداث الأخيرة في المدرسة. وتابعت: "لا توجد لدينا قوانين للتجديف في بريطانيا العظمى ولا يجب أن نتواطأ في محاولات فرضها على هذا البلد ، ولا يوجد حق في عدم الإساءة".

احترام الدين

وحذرت وزيرة الداخلية، من أن احترام حرية التعبير "يسير في الاتجاه الخاطئ"، وقالت إن الإسلام يجب ألا يتوقع "وضعًا خاصًا" لحماية الدين من عدم احترام الدين.

وكتبت في إشارة إلى رواية السير سلمان رشدي التي أدت إلى تهديدات بالقتل من إيران في الثمانينيات: "هناك تاريخ طويل واهن لذلك، يعود على الأقل إلى الضجة حول آيات شيطانية".

وقالت "إن القضية متجذرة في وجهة نظر - في الواقع وجهة نظر متعصبة - أن المسلمين غير قادرين بشكل فريد على التحكم في أنفسهم إذا شعروا بالاستفزاز. وقد أعفى المحرضين باستخدام الخوف لإجبار الناس على الانصياع لمطالبهم".

