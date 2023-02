قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف من لندن: أُجبرت عضوة مثيرة للجدل في مجلس اللوردات البريطاني على إعلان مصالحها المالية بعد تسرب ضخم للوثائق التي كشفت أيضًا عن صلاتها بالناشطين البارزين المناهضين للإسلام.

وقالت تقارير إن البارونة كارولين آن كوكس (85 عاما) حصلت على تمويل من منظمة أميركية يديرها فاعلون إنجيليون مرتبطون بجماعات مسيحية أرثوذكسية وحملات مناهضة لزواج المثليين، كما تظهر الوثائق أنها تعقد اجتماعات منتظمة مع نقاد بارزين للإسلام.

وقالت البارونة كوكس إن فشلها في تسجيل الدعم من شركة الحرية والمساواة -Equal and Free Limited غير الربحية، التي استخدمت لدفع تكاليف باحثها البرلماني - كان بمثابة "سهوا".

وتكشف محاضر الاجتماعات التي حصلت عليها مجموعة حملة "الأمل لا الكراهية Hope not Hate" المناهضة للعنصرية وشاركتها مع قناة (سكاي نيوز) أن البارونة تلقت تمويلًا من منظمة أميركية يديرها اثنان من المتبرعين حسنين الإنجيليين.

الحرية الدينية

وتتولى شركة فيلدستيد آند كومباني، التي تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها، تبرعات هوارد أهمانسون جونيور وزوجته روبرتا أهمانسون، وتركز الدعم على "قضايا الحرية الدينية" فضلاً عن الفن والثقافة وأعمال الإغاثة الإنسانية.

وفي مقابلة عام 2011 مع "المسيحية اليوم Christianity Today"، قالت السيدة أهمانسون: "نحن على الأرجح أكبر مؤيد لحركة التصميم الذكي، وقد كنا منذ البداية". وتجادل التصميم الذكي بأن أفضل طريقة لتفسير جوانب الحياة هي إشراك كائن أعلى بدلاً من التطور.

كما تم ربط الزوجين بجماعات مسيحية أرثوذكسية وحملات سياسية ضد زواج المثليين.

كشف التمويل

ويلاحظ أنه بينما تتطلب القواعد البرلمانية من أعضاء مجلس اللوردات الكشف عن الدعم الذي يتلقونه من المنظمات الخارجية ، إلا أنهم غير مطالبين بالتفصيل من أين نشأ التمويل في البداية.

وتقول جيس غارلاند، رئيس السياسة في جمعية الإصلاح الانتخابي - التي تناضل من أجل مجلس اللوردات المنتخب - إن هيكل الغرفة يمكن أن يعمل ضد الشفافية الجيدة.

واضافت: "يتم تشجيعهم على أن يكون لديهم اهتمامات خارجية وخبرات خارجية ، ولكن هذا يخلق منطقة رمادية حقيقية عندما يتعلق الأمر بالضغط - من يمول هذه المصالح ومن أين تأتي الأموال؟" .

وتقول البارونة كوكس إنها صححت سجل اهتماماتها بمجرد لفت انتباهها إلى "الرقابة". وقال متحدث باسم مجلس اللوردات إن هناك "مدونة سلوك قوية" لكن "لا مكان لها في كيفية قيام الشركات أو المنظمات الأخرى التي تقدم الدعم المالي أو البحثي للأعضاء بتوليد دخلهم".

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها إلى برنامج حركة الأمل لا الكراهية Hope not Hate ، محاضر الاجتماعات المنتظمة التي عقدتها البارونة كوكس حول مبنى البرلمان وحضرها منتقدو الإسلام البارزون والمثيرون للجدل في كثير من الأحيان.

تُظهر الوثائق أن اللورد بيرسون، عضو اللوردات غير المنتسب للجمعية، كان حاضرًا أيضًا في العديد من الاجتماعات ، التي بدأت في عام 2013 تحت اسم "مجموعة القضايا الجديدة" واستمرت في عام 2023.

وأثارت البارونة كوكس ولورد بيرسون جدلاً في عام 2010 عندما أحضرتا السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز إلى المملكة المتحدة.

اجتماعات مثيرة للجدل

وتظهر محضر اجتماع عام 2015 مذكرة كتبها الناشط في حزب استقلال المملكة المتحدة UKIP وعضو المجموعة ماغنوس نيلسن والتي تصف الإسلام بأنه "له نوايا معادية لكل شخص غير مسلم".

ويضيف المحضر أن الغرب في "حرب أيديولوجية في الوقت الحاضر" مع الإسلام ويتوقع "فوضى دموية" في المستقبل.

وتشير محاضر من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى أن إحدى الحاضرات في الاجتماع - الناشطة آن ماري ووترز - سُئلت عما إذا كانت ستساعد في صياغة سؤال برلماني للبارونة كوكس بشأن فيلم عن حرية التعبير.

وواصل ووترز تأسيس "مراقبة الشريعة في المملكة المتحدة Sharia Watch UK"، وهي مجموعة حاولت في عام 2015 تنظيم معرض "رسوم كاريكاتورية محمد" في لندن ، وشارك لاحقًا في بيغيدا المملكة المتحدة Pegida UK المناهضة للإسلام جنبًا إلى جنب مع مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL) تومي روبنسون.

وتظهر الوثائق أيضًا أن عضوًا آخر في المجموعة، وهو آلان كريغ، قد تم اصطحابه إلى اجتماع مع وزير في الحكومة من قبل البارونة كوكس.

محرقة الاطفال

وأثار السيد كريغ الجدل في عام 2018 بعد أن ادعى في خطاب ألقاه في مؤتمر حزب استقلال المملكة المتحدة،UKIP أن "محرقة أطفالنا" تم تدبيرها من قبل مجموعات من الرجال من خلفيات مسلمة.

وتشير الوثائق المسربة إلى أنه تم إنشاء حركتي الحرية والمساواة Equal و Free Limited، على أنهما "قناة" وراء مشروع قانون خاص بعضو خاص قدمته البارونة كوكس والذي يركز على المساواة في محاكم التحكيم الإسلامية.

حماية المسلمات

وقالت البارونة كوكس لشبكة سكاي نيوز إن مجموعة New Issues "عبارة عن اجتماع لأشخاص يدعمون أهداف" مشروع قانون العضو الخاص بها ، والذي من شأنه "توفير الحماية للنساء المسلمات اللواتي لا يتم تسجيل زواجهن الشرعي بشكل قانوني".

وأضافت أنها تحظى "بدعم قوي من النساء المسلمات ، بما في ذلك المجموعة الاستشارية للمرأة المسلمة".

وإلى ذلك، قال نيك لوليس، الرئيس التنفيذي لمنظمة Hope not Hate - المنظمة التي حصلت على الوثائق - إنها تظهر على ما يبدو أن الجماعة لا تهتم فقط بالإسلام الراديكالي والسياسي.

وقال السيد لوليس: "هذه الجماعة تعتبر الإسلام في حد ذاته خطرًا على الغرب. إنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه يتعارض مع الثقافة الغربية والحضارة الغربية".

التمويل الأميركي

وتشير محاضر اجتماع حضرته البارونة كوكس في عام 2014 إلى أن "الأموال جاءت من الولايات المتحدة أساسًا لدفع ثمن النساء المسلمات القادمات للإدلاء بشهادته ... 40.000 دولار من فيلدستيد آند كومباني Fieldstead & Company، و8000 جنيه إسترليني تم التعهد بها من مصدر آخر".

وكان تم الإبلاغ عن أن المنظمة لها صلات بحملة عام 2008 في كاليفورنيا لحظر زواج المثليين والمجلس الأنجليكاني الأميركي - مجموعة مسيحية أرثوذكسية. ومؤسسها هوارد أهمانسون جونيور هو ابن المليونير ورجل الأعمال الراحل هوارد أهمانسون الأب.

التصميم الذكي

وأهمانسون عضو في مجلس إدارة معهد ديسكفري ، وهي منظمة في سياتل تروج للتصميم الذكي وتنتقد نظرية التطور لداروين.

كما أن روبرتا أهمانسون منخرطة بشكل كبير في Fieldstead and Company، وتصف نفسها على موقع المنظمة على الإنترنت بأنها "كاتبة ومستكشفة تركز على اكتشاف طبيعة الواقع ودور الدين ومعنى التاريخ والفنون".

كما قامت المنظمة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بتمويل العديد من القضايا الثقافية بما في ذلك المعرض الوطني في لندن.

وتنص وثيقة نُشرت مؤخرًا أرسلتها البارونة كوكس إلى سكاي نيوز على أن حركة المساواة والحرية Equal and Free "تظل ممتنة بصدق لدعم فيلدستيد Fieldstead".

وفي الأخير، رفضت عضوة مجلس اللوردات توضيح مقدار الأموال التي تلقتها شركتها من منظمة لوس أنجليس. ومع ذلك ، تظهر السجلات البرلمانية أن Equal and Free بدأت في تمويل باحث في مجلس اللوردات في عام 2014. ومن المعروف أيضًا أن عضوين آخرين من اللوردات قد ساهموا في تمويل Equal و Free Limited.