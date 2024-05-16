إيلاف من براتيسلافا: اسمه سينتولا، ويبلغ من العمر 71 عاماً، أما عن العمل فهو يتأرجح بين "حارس أمن" يعرف جيداً كيف يستخدم السلاح، وشاعر يدرك جيداً خبايا الاستقطاب السياسي وأجواء "الكراهية" التي ترتبط بالصراع بين الحرية والليبرالية بوجهها المتطرف، والأجواء الديكتاتورية والرغبة في السيطرة على نظام الحكم.

من هو مطلق النار على رئيس وزاراء سلوفاكيا؟ سؤال قد تحمل اجابته مؤشرات عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الجريمة في مجتمع يوصف بأنه مخملي، تحدث فيه متغيرات سياسية انقلابية دون اراقة قطرة دم واحدة، مثلما حدث في فترة التحول من قبضة الشيوعية، ودخول أجواء "الحرية الأوروبية".

السجن ربع قرن

المشتبه به يدعى جوراج سينتولا، 71 عاما، والذي يعتقد أنه حارس أمن سابق وشاعر، وهو الذي حاول قتل روبرت فيتسو رئيس وزراء سلوفاكيا، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، أي أنه إذا قدرت له الحياة فسوف يرى الحرية من جديد وهو رجل تسعيني.

ويُعتقد أنه حضر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأشار في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود خلافات مع سياسات فيتسو، وفقاً لما كشفت عنه الصحافة السلوفاكية.

ويعد فيتسو، الحليف المعروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصية مثيرة للانقسام في السياسة السلوفاكية، حيث من المقرر إجراء انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أسابيع.

وقد حددت وسائل الإعلام السلوفاكية مطلق النار مرتبط بجماعة Slovački branci الموالية لروسيا.

ويرقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو حاليًا في المستشفى بعد إطلاق نار وقع عقب جلسة حكومته خارج المنزل في بلدة هاندلوفا.

نادي قوس قزح الأدبي

ووفقا لصحيفة Dennik N اليومية، فإن الجاني المشتبه به هو كاتب وصف نفسه بأنه من بلدة ليفيس الغربية الصغيرة وعضو مؤسس في نادي قوس قزح الأدبي.

وكشف الصحفي الاستقصائي المجري زابولكس باني عن منشورات على فيسبوك يُقال إنها تظهر سينتولا كمتعاطف وداعم للمجموعة شبه العسكرية الموالية لروسيا سلوفينسكي برانسي، المعروفة بصلاتها بالكرملين.

اتُهمت جماعة سلوفينسكي برانسي بمحاولة تجنيد شبان في جميع أنحاء سلوفاكيا للانضمام إلى منظمتها شبه العسكرية، وفي منشور يعود إلى بداية عام 2016، شوهدت سينتولا وهي تلقي خطابًا بجوار أعضاء المجموعة وهم يرتدون ملابس مموهة.

آراء متطرفة

وفي النص المصاحب المنسوب إلى سينتولا، أعرب عن آراء متطرفة داعمة للميليشيات المنظمة ذاتيًا، والتي، وفقًا له، ينبغي السماح لها بحماية "السكان والبلد والتقاليد والثقافة" من المهاجرين القادمين من الخارج، وتحديداً من أوروبا.

مجموعاته الشعرية

كتب سينتولا ثلاث مجموعات شعرية، وأصدر روايتين بعنوان "رسالة التضحية" عام 2010 و"إيفاتا" عام 2015، بحسب صفحة النادي الأدبي الذي يتبع له على فيسبوك. والأخير عبارة عن هجوم علني ضد مجتمع الروما في سلوفاكيا، حيث ينتقد الدولة ويتهم الغجر بإساءة استخدام الحماية الاجتماعية.

قام اتحاد الكتاب السلوفاكيين (SSS) بتسجيل سينتولا كعضو منذ عام 2015، ومع ذلك، حاول منذ ذلك الحين أن ينأى بنفسه عن منشور جمعيته في بيان، "نحن نعرب عن سخطنا تجاه مثل هذا العمل الوحشي، الذي ليس له مثيل في التاريخ". سلوفاكيا."

رخصة سلاح

وبحسب ما ورد كان سينتولا يمتلك رخصة سلاح وعمل سابقًا كحارس أمن في شركة أمنية خاصة حيث كان هو نفسه هدفًا لهجوم في مركز للتسوق.

ونشرت محطة تلفزيون ماركيزا مقطع فيديو قصير يظهر المشتبه به، وتم نشره بعد وقت قصير من اعتقاله، ويقول في الفيديو: "أنا لا أتفق مع سياسات الحكومة، لماذا يتم استهداف وسائل الإعلام؟ لماذا تتعرض قناة RTVS للهجوم؟

وتعد هذه هي محاولة الاغتيال الأولى التي يتعرض لها سياسي كبير في تاريخ سلوفاكيا الحديثة التي نالت استقلالها عام 1993، مما تسبب في صدمة للمجتمع السلوفاكي، وتعهد المدعي العام السلوفاكي ماروس جيلينكا بأن المهاجم سيواجه عقوبة "قاسية" من سلطات إنفاذ القانون.

وألقى حلفاء فيتسو باللوم على "وسائل الإعلام الليبرالية" في الهجوم، واتهموا الصحفيين بخلق بيئة تشجع على الكراهية لروبرت فيتسو وسياساته الشعبوية.

قال لوبوس بلاها، نائب رئيس البرلمان السلوفاكي ونائب رئيس الحزب الذي يتزعمه فيتسو: "إنها أصابع الإعلام الليبرالي والمعارضة السياسية، إنهم ينشرون الكراهية ضد روبرت فيتسو."