إيلاف من براتيسلافا (سلوفاكيا): أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في حادث إطلاق نار ظهر الأربعاء، وذكرت تقارير إعلامية قادمة من سلوفاكيا أن رئيس الوزراء روبرت فيكو أصيب بطلق ناري في محاولة اغتيال له، وتم نقله إلى المستشفى، ولم يتم اصدار بيان رسمي عن وضعه الصحي حتى الآن.

ووقع الحادث في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال شرق العاصمة براتيسلافا، وفقًا لمحطة التلفزيون الإخبارية TA3. وأضافت أنه تم اعتقال مشتبه به.

وذكرت وكالة أنباء تاسر السلوفاكية أن نائب رئيس البرلمان أكد وقوع الحادث وهو الأمر الذي تقرر على إثره تأجيل الجلسة البرلمانية حتى إشعار آخر.

ووقع الحادث أمام دار الثقافة المحلية، حيث جاء فيكو للقاء أنصاره، وأظهرت اللقطات المنشورة على منصة إكس مشاهد الخوف والذعر لأشخاص يفرون من المنطقة بينما طوقت الشرطة مكان الحادث، وقررت إغلاقهع بهدف تعقب الجناة، ومعرفة المزيد من التفاصيل.