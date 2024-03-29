إيلاف من لندن: بدأت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في حادث طعن صحفي إيراني معارض خارج منزله في لندن، يوم الجمعة.

وقالت قناة إيران إنترناشيونال التلفزيونية الإخبارية إن بوريا زراعتي في حالة مستقرة بعد تعرضها لهجوم بسكين يوم الجمعة.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم استدعاء الشرطة والمسعفين إلى عنوان في ويمبلدون الساعة 2.49 بعد الظهر بعد إصابة رجل في الثلاثينيات من عمره في ساقه.

وأضافت القوة أنه لا يعتقد أن حالته تهدد حياته، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

ونشر موقع إيران إنترناشيونال باللغة الأنجليزية على موقع X، تويتر سابقًا، قائلاً: “تعرض صحفي إيران إنترناشيونال @pouriazeraati لهجوم بسكين خارج منزله في لندن.

وأضاف: "لقد أصيب بجروح لكن حالته مستقرة. ويتم التحقيق في الأمر من قبل شرطة العاصمة".

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "بينما نتحلى بعقل متفتح، نظرًا لاحتلال الضحية ومخاوفنا المعلنة بشأن التهديد الذي يتعرض له موظفو تلك المنظمة، فإن التحقيق يقوده مكتب مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "يجب أن أؤكد أننا، في هذه المرحلة المبكرة من تحقيقاتنا، لا نعرف سبب مهاجمة هذه الضحية ويمكن أن يكون هناك عدد من التفسيرات لذلك".

مؤامرة سابقة

يأتي الهجوم بعد مؤامرة النظام الإيراني لعام 2022 لقتل اثنين من مذيعي التلفزيون الإيراني الدولي ومقره لندن وهما سيما ثابت وفرداد فارحزاد في وقت سابق.

وبوريا زراعتي، هو مقدم برنامج في قناة "إيران إنترناشيونال"انضم إلى القناة عام 2022، ويقدم برنامجًا أسبوعيًا، بعنوان "الكلام الأخير"، وهو برنامج تحليلي يتطرق لآخر مستجدات الشؤون السياسية.

تجدر الإشارة الى ان صحفيي "إيران إنترناشونال" مستهدفون من النظام الإيراني بسبب تغطيتهم للأحداث في إيران.

اذ وفرت شرطة لندن خلال الأعوام الاخيرة الحماية لمكاتب إيران إنترناشيونال، بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة حول تهديدات حقيقية ضد اثنين من صحفييها المقيمين في لندن.

