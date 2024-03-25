تل أبيب: كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أنه أحبط مؤخراً محاولات إيرانية لتهريب شحنات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى نشطاء في الضفة الغربية لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبحسب الشاباك، كانت وراء المحاولة "الوحدة الإيرانية 4000"، وقسم العمليات الخاصة التابع لاستخبارات الحرس الثوري، برئاسة جواد غفاري، ووحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا، والمعروفة باسم "الوحدة 18840" والتابعة لرئيس "الوحدة 840" الإيرانية أصغر بكر.

إلى ذلك كشف التحقيق الإسرائيلي أيضاً أن المسؤول الكبير في فتح، منير مقداح، من سكان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، شارك في الخطط، بحسب الشاباك، وبحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ومقداح، بحسب الشاباك، معروف لدى إسرائيل منذ سنوات بأنه "يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولته تعزيز الهجمات الإرهابية هذه الأيام".

كما زعم الشاباك أن مقداح عمل على تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات وتهريب أسلحة إيرانية، فضلا عن تمويلها.

كمية كبيرة من الأسلحة

في موازاة ذلك قال الشاباك إن الجيش الإسرائيلي استولى على كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة من إيران التي تم تهريبها إلى الضفة الغربية، كجزء من التحقيق في المؤامرة الإيرانية.

ومن بين الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها قنبلتان كبيرتان من طراز BTB15، وخمسة ألغام أرضية مضادة للدبابات من طراز YM-2 مزودة بصمامات، وأربعة قاذفات قنابل يدوية من طراز M203، و15 كغم من متفجرات C4، و10 كغم من المتفجرات البلاستيكية Semtex.

بالإضافة إلى 13 صاروخاً مضاداً للدبابات محمولة على الكتف، و15 قاذفات آر بي جي، و16 صاروخا من طراز آر بي جي-7 و15 قنبلة يدوية، و33 بندقية هجومية من طراز إم 4، و50 مسدسا.

وأوضح أنه والجيش الإسرائيلي يعملان على تحديد مواقع أسلحة إيرانية إضافية تم تهريبها إلى الضفة الغربية، بالإضافة إلى قتل أو القبض على خلايا إرهابية تم تجنيدها من قبل عملاء إيرانيين.