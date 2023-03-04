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إيلاف من لندن: سارعت مقاتلة لسلاح الجو الملكي البريطاني (تايفون) لاعتراض طائرة مدنية تعرضت لعطل لاسلكي، لكنها اخترقت حاجز الصوت مما أدى إلى سماع صوت انفجار كبير.

وسعت الشرطة البريطانية إلى طمأنة الجمهور في منطقة ليسترشير ومحيطها وصولا الى مدن وبلدات مثل أكسفورد في وسط إنكلترا، وقالت إن يبدو أن الغموض الذي تسبب في حدوث انفجار صوتي عبر وسط إنجلترا قد تم حله.

وكان تم الإبلاغ عن الصوت في البداية من قبل أشخاص في جميع أنحاء ليسترشاير، مع تقارير لاحقة عبر نورثهامبتونشاير ومن قبل أشخاص في بانبري وأكسفورد.

رد فعل

وأدى صوت الانفجار العالي إلى رد فعل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكهن الناس بالسبب ، بما في ذلك ما إذا كانت طائرة نفاثة تخترق حاجز الصوت.

وكتب الدكتور جون ساتون على (تويتر): "سمع دوي هائل فوق منطقة واسعة من ليسيسترشاير. طائرة أم نيزك؟"، وغردت نعومي قائلة: "أي شخص في ليستر يعرف بحق الجحيم هذا الانفجار الهائل؟ لقد هز منزلنا والطيور تصاب بالجنون".

وكتب مستخدم آخر: "دوي مرتفع جدًا في ليستر منذ حوالي 15 دقيقة. شعرت بهزة الهواء - القطط خائفة وركضت في الداخل. مقلقة جدًا - ما هذا بحق الجحيم؟"

ومع ذلك، نشرت شرطة إسيكس على تويتر تفسيرا جاء فيه: "تم تحويل مسار رحلة إلى مطار ستانستيد بعد انقطاع الاتصالات مع الطيار".

واضافت: "الطائرة، التي كانت في طريقها من أيسلندا إلى نيروبي عبر ساوثيند، رافقتها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى المطار وهبطت قبل الساعة 12.50 ظهرًا بقليل اليوم (السبت 4 مارس). كان على متنها شخصان - طيار ومساعد طيار."

وقالت الشرطة إنه بعد الاستجواب، شعر الضباط بالرضا عن فقدان الاتصال بسبب عطل في المعدات و "لا يوجد أي قلق".

واضاف البيان "تم الافراج عن الطائرة ومن كانوا على متنها لمواصلة رحلتهم".

وزارة الدفاع

ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "طائرة من طراز تايفون من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في (كونينسغبي) عرضت المساعدة على طائرة مدنية وكان مسموحًا لها بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت".

يشار إلى أن طفرة الصوت تحدث عندما تطير الطائرات أسرع من سرعة الصوت ، والتي تبلغ على مستوى الأرض حوالي 761 ميلاً في الساعة.

وعند الطيران بهذه السرعة، والمعروفة أيضًا باسم Mach 1 ، تقوم الطائرة بإزاحة الهواء وتخلق موجات ضغط تصبح مضغوطة ثم تنطلق في موجة صدمة.

