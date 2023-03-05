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ايلاف من لندن : فيما بحث السوداني في القاهرة الاحد مع نظيره المصري تعزيز التعاون المشترك وعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، علمت "ايلاف" ان البلدين قد اتفقا على تفعيل آلية العمل الثلاثي مع الاردن.

فقد رأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع نظيره المصري مصطفى مدبولي في القاهرة اليوم مباحثات رسمية بين وفدي بليدهما حيث أشار "إلى العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتُطوّر مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات.

شركات مصرية ستنفذ مشاريع في العراق

أكد السوداني رغبة العراق بالعمل على تطوير العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.

واعرب عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، المقرّر عقدها خلال شهر أيار أو حزيران القادمين. كما أعرب السوداني عن تطلعه للإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة والبناء على ما سبق التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، مضيفاً أنه توجد إمكانات كبيرة لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات استثمارية مُدرجة ضمن موازنة الحكومة العراقية وأن الشهرين المقبلين يجب أن يشهدا جهدًا مُضاعفًا من أجل التوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

واشار السوداني إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لاسيما فيما يخص الربط الكهربائي، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو المقبل.

وأوضح أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن للمساهمة في توفير السلع والمنتجات ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقي.

تزويد العراق بالكهرباء

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مدبولي أهمية العمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم، كما أكد رغبة الحكومة المصرية باتخاذ خطوات تنفيذية جادّة، وعمل ملموس، في ما يخص التعاون بين البلدين، عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة.

واشار مدبولي الى ان لبلاده بالفعل ربطا كهربائيا مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميجاوات، وهي تعمل حاليًا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 جيجاوات.

وفى ختام المباحثات، اتفق رئيسا وزراء البلدين على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازي مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة حتى تخرج بنتائج تلبى طموحات الشعبين المصري والعراقي في التنمية والازدهار.

وقبل ذلك، بحث السوداني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل اللجان المشتركة بما يعضّد من الشراكة بين بلديهما وتوسيعها في مختلف المجالات. وأكد السوداني استعداد العراق بالمضي قدماً في إنضاج العمل المشترك، والانفتاح على آفاق جديدة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن رغبة مصر واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً اعتزازه بالعراق، ومكانته ودوره في المنطقة.

يذكر ان العراق ومصر يرتبطان بلجنة عليا مشتركة تم التوقيع على انشائها في تموز يوليو عام 1988 حيث تمثل آلية مهمة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية العراقية لتنسيق أطر التعاون المشترك.

تفعيل العمل بآلية التعاون الثلاثي مع الاردن

وعلمت "ايلاف" ان السوداني قد اتفق خلال محادثاته في القاهرة اليوم على تفعيل العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الاردن ودعم العراق

في مواجهة الارهاب يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما اكد البلدان عزمهما على الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة ويعزز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة.

يشار الى ان دول العراق ومصر والاردن مرتبطة بمجلس تنسيقي اعلى للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية تم انشاؤه عام 2021.

قمم عراقية مصرية اردنية

وكانت عمان قد احتضنت قمة للبلدان الثلاثة في آب اغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران يونيو 2021 حيث تم بحث مشروع "المشرق الجديد" وهو مشروع ذا أبعاد اقتصادية مهمة للمنطقة كما توصلوا الى اتفاقات وتفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية اضافة لملفات الطاقة والاستثمار.

وشكل البلدان الثلاثة خلال قمتهم في عمان مجلسا وزاريا تنسيقيا مشتركا يعمل على توسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية اضاة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية .

وتعكف هذه اللجان على العمل لانشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري .