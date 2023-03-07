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ايلاف من القدس: استهدفت اسرائيل معدات وشحنة اسلحة ايرانية في مطار حلب، واحبطت نقل اجهزة حساسة ومتطورة كانت معدة لمنظومة الصواريخ الدقيقة في لبنان وفي سوريا.

هذا ما قاله مسؤول كبير لـ "ايلاف"، مشيرًا الى ان الضربة اخرجت مطار حلب من الخدمة، فتوقف تدفق المساعدات الانسانية لضحايا الزلزال. الا ان استغلال ايران لهذه المأساة ادى باسرائيل إلى ضرب شحنة الاسلحة والمعدات كما كانت تعهدت سابقا.

وكانت "إيلاف" قد نشرت خبرا، نقلا عن مسؤول اسرائيلي كبير قال ان اسرائيل لن تتردد في ضرب شحنات اسلحة ترسلها ايران في اطار المساعدات الانسانية، وكان خبر "إيلاف" قد اثار حينها ردات فعل دولية كثيرة.

في التفاصيل، كانت ايران قد ارسلت قبل اسبوعين في طائرة مساعدات اجهزة ومعدات دقيقة للصواريخ ونقلتها الى مستودع خاص بها في مطار حلب، ثم نقلت قبل يومين شحنة اسلحة اخرى. رصدت اسرائيل هذه التحركات وقامت بالاستهداف قبل نقل المعدات والاجهزة والاسلحة من المطار وادى الهجوم الى اخراج المطار من الخدمة.

في هذا السياق، قال المصدر ان اسرائيل ستستهدف مطار دمشق ومطار اللاذقية وميناءها اذا اقتضت الحاجة، وإن قامت ايران باستغلال الزلزال والازمة الانسانية في سوريا لنقل اسلحة واجهزة ومعدات لحزب الله ومليشياتها في سوريا.