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إيلاف من بيروت: بعد عقود من إخفاقات الولايات المتحدة في المنطقة، أدت الصين دورها وسيطاً قوياً في الشرق الأوسط ونجحت في جمع إيران والسعودية. وضعت جهود الوساطة الصينية الناجحة، في تحقيق الوفاق بين إيران والسعودية، الولايات المتحدة في موقف حرج، يتمثل في الإشادة باتفاق رئيسي في الشرق الأوسط ضمنه منافسها الجيوسياسي الرئيسي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن الاتفاقية: "نحن ندعم أي جهد لتهدئة التوتر الإقليمي".

يصب في مصلحتنا

قالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن الاتفاق جاء نتيجة المحادثات التي بدأت الاثنين كجزء من مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ الهادفة إلى "تنمية علاقات حسن الجوار" بين طهران والرياض. لكن توقيع الاتفاق في بكين - الذي تعتبرها إدارة بايدن التهديد الجيوستراتيجي الأول - يمثل أحدث جهد من جانب شي لتحقيق وجود سياسي أكبر في الشرق الأوسط، حيث كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة على السمسرة الخارجية. اتفاقيات منذ نهاية الحرب الباردة، وشن الحروب وممارسة النفوذ في منطقة غنية بالنفط حيوية لأمن الطاقة في العالم.

في فبراير الماضي، استضافت الصين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث عزز البلدان اتفاق "التعاون الاستراتيجي". في ديسمبر، سافر شي إلى السعودية في زيارة رسمية. أشادت المملكة العربية السعودية بمشاركة بكين في حدث صحفي مفتوح شهد مصافحة ثلاثية بين كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخان،. ومستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العيبان.

قالت سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة السياسة الخارجية في معهد بروكينغز: "الملاحظ بالطبع هو قرار منح الصينيين انتصارًا كبيرًا في العلاقات العامة - صورة فوتوغرافية تهدف إلى إظهار مكانة الصين الجديدة في المنطقة". وبهذا المعنى، يبدو أنها صفعة سعودية أخرى بوجه إدارة بايدن. فالاتفاق يحقق في ظاهره الأولويات التي طالما سعت إليها الولايات المتحدة، حيث هددت التوترات بين إيران والسعودية استقرار المنطقة وغذت صراعات كارثية من سوريا إلى اليمن. قال كيربي: "نعتقد أن هذا في مصلحتنا الخاصة"، مشيرًا إلى أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب في اليمن.

واشنطن كانت تعلم

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أطلع على المحادثات بين طهران والرياض، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المناقشات الحساسة، إن الولايات المتحدة كانت على اطلاع دائم بالمفاوضات منذ البداية، مضيفًا أن السعوديين أوضحوا للمسؤولين الأميركيين. أنهم مهتمون بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران. لكنه قال إن السعوديين أوضحوا أيضًا أنهم غير مستعدين لعقد مثل هذه الصفقة من دون ضمانات قوية من الإيرانيين بأن الهجمات الحوثية ضد بلادهم ستتوقف.

لا يزال المسؤولون الأميركيون غير متأكدين مما إذا كان الإيرانيون، في نهاية المطاف، سيحترمون هذا الالتزام، ما يعني أن الاتفاقية بأكملها يمكن أن تنتهي. وهي لا تعيد العلاقات الدبلوماسية على الفور، لكنها تنص على أن الدولتين ستفعلان ذلك في غضون شهرين. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن سلطنة عُمان لعبت أيضًا دورًا مهمًا في هذا الاختراق، ما دفع بالرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتصال بسلطانها في هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة هي مزود دفاعي رئيسي للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك بطاريات الدفاع الصاروخي باتريوت. لكن لورد قال إن السماح للصين بالوساطة في صفقة دبلوماسية لن يهدد تلك العلاقة. وقال إن القيادة المركزية الأميركية، التي ترسل آلاف الجنود الأميركيين إلى المملكة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، "ستواصل العمل عن كثب مع شركائها الإقليميين لتعزيز هيكل أمني إقليمي. هذا الاتفاق لن يقف في طريق ذلك".

لا للعمل بالقطعة

على الرغم من أن البعض في واشنطن عبروا عن قلقهم من دور بكين في الصفقة، فمن غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستكون قادرة على التوسط فيها حتى لو أرادت ذلك. تكاد طهران وواشنطن لا تتحدثان بعد قرارات إدارة ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واغتيال الجنرال قاسم سليماني. وقال مات داس، الباحث الزائر في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "أي شيء يخفض درجة الحرارة بين إيران والسعودية ويقلل من احتمال نشوب صراع هو شيء جيد. إنها أيضًا علامة مشجعة محتملة على أن دول المنطقة يمكنها متابعة مثل هذه المبادرات من دون طلب الضمانات من الولايات المتحدة".

على الرغم من أن الحد من تأثير الصين في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم لا يزال يمثل أولوية لإدارة بايدن، إلا أن الاتفاقية الأخيرة لها "رأيان" بشأن الاتفاقية الأخيرة، كما قال جون ألترمان، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أضاف: "إنها تريد أن يتحمل السعوديون مسؤولية متزايدة عن أمنهم، لكنها لا تريد أن تعمل السعودية بالقطعة وتقوض الاستراتيجيات الأمنية الأميركية".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها جون هدسون ودان لاموت وياسمين أبو طالب ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية

