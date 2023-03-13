قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: شدد شي جينبينغ الاثنين على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي في خطابه الأول منذ توليه رئاسة الصين لولاية ثالثة.

والجمعة فاز شي، المرشح الوحيد، بولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس الصين، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان، في خطوة جاءت تتويجا لصعوده الذي جعل منه أقوى زعيم للبلاد منذ أجيال.

وحذر شي الاثنين من المخاطر التي تتعرض لها الصين، في كلمة ألقاها في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

وقال شي أمام نحو ثلاثة آلاف نائب تجمعوا في قصر الشعب في بكين "الأمن هو أساس التنمية، في حين أن الاستقرار شرط أساسي للازدهار".

ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل (الجيش) سورا فولاذيا عظيما يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية".

كما انتقد الزعيم الصيني "القوى الخارجية" التي تتدخّل في تايوان.

ويتكرر تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول مصير تايوان التي تديرها حكومة ديموقراطية لكنّ جمهورية الصين الشعبية تعتزم منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949 إلحاقها بأراضيها بالقوة إذا لزم الأمر.