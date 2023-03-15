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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن "اعتراضها الشديد" بعد الحادث الذي تعرّضت له المسيّرة الأميركية فوق البحر الأسود.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين "سنستدعى السفير الروسي إلى وزارة الخارجية" مضيفا أن السفير الأميركي في موسكو نقل أيضاً احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية.