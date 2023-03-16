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إيلاف من القدس: استمرارًا للحدث الأمني في إسرائيل والذي انفردت "إيلاف" بنشر تفاصيل عنه، أكد مصدر كبير لـ"إيلاف" ان قوات الامن الاسرائيلية استطاعت خلال يوم الاثنين الماضي من الوصول الى منفذ "عملية مجيدو" التي جرح فيها مواطن اسرائيلي من انفجار عبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق قرب مفترق مجيدو في منطقة جنين.



وافاد المصدر ان المنفذ دخل الى اسرائيل من لبنان وقام بتنفيذ العملية في مجيدو، ثم قصد الحدود الشمالية وكان يرتدي حزاما ناسفا ومعه قنابل يدوية وسلاح وكان ينوي على ما يبدو القيام بعملية اضافية هناك الا ان قوات الامن استطاعت الوصول اليه قرب بلدة يعرة على الحدود بين اسرائيل ولبنان.



وبحسب المصدر، المنفذ هو عنصر تابع لحزب الله اللبناني والعملية تحمل بصمات الحزب ومقاتليه في ويجري التحقيق في ملابسات دخوله للاراضي الاسرائيلية وباي طريقة، وهل عن طريق نفق غير معروف او بطريقة اخرى. وهل كان معه مساعدين او عناصر اخرين وهل هم في اسرائيل ام استطاعوا العرب للبنان؟



الردّ الإسرائيلي

هذا وتدرس حكومة تل ابيب سبل الرد ويبدو ان ردا غير متوازن سيكون لهذا الحدث كي تفرض اسرائيل معادلة جديدة في المنطقة خاصة مع تآكل الردع الاسرائيلي بسبب الخلافات الداخلية.

هذا وقد اجل نتانياهو زيارته لالمانيا وتجتمع الاجهزة الامنية بشكل متواصل لبحث الرد.

