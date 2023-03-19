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إيلاف من الرياض: تمكنت شركة موڤي ستوديوز في أقل من ٣ أشهر أن تحقق الأرقام القياسية في سوق السينما السعودية، بعد أن تخطت مبيعات تذاكر أول فيلمين من إنتاجها حاجز المليون تذكرة. فقد حقق فيلم "سطار: عودة المخمس الأسطوري" منذ إطلاقه في دور العرض السعودية أكثر من 897,000 تذكرة ، ليكون الفيلم السعودي الأكثر تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، وفي المركز الرابع بالمقارنة مع الأفلام الدولية، بينما حقق "اثنين للإيجار" من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت 235,000 تذكرة حتى الآن.

ومنذ الأسبوع الأول لإطلاق سطار في دور العرض بالسعودية، تصدر الفيلم شباك التذاكر في المجمل خلال الأسابيع الأولى منذ عرضه ومازال حتى الآن يحتل المراكز الأولى في شباك التذاكر، بينما دائماً ما كان يحتل اثنين للإيجار أحد المراكز الثلاثة أو الخمسة الأولى في شباك التذاكر كل أسبوع.

ويعلق على ذلك فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لشركة موڤي ستوديوز "فخورون بما حققه فلما سطار واثنين للإيجار حتى الآن، فمنذ تأسيس موڤي ستوديوز في 2022، فهدفنا هو إنتاج أفلام تتناسب ذائقة الجمهور السعودي وعرضها في قاعات السينما بالإضافة إلى التعاون مع شركاء يمتلكون نفس الاستراتيجية و التوجه العام، وهي دعم وتمكين السوق السينمائي السعودي بأفلام متنوعة وقوية فنياً وجاذبة جماهيرياً. مليون تذكرة رقم كبير، لكنها البداية فقط، ولدينا الطموح في مضاعفة هذا الرقم مع أفلام أخرى، نراهن في ذلك على جودة الأفلام التي سيتم إنتاجها، وعلى الجمهور السعودي الذي يشاهد الأفلام في صالات السينما".

وقد ساهم في الأرقام الكبيرة التي حققها الفيلمان، دور العرض الأكبر في السعودية "موڤي سينما"، وتعليقاً على ذلك يقول آدون كوين الرئيس التنفيذي في موڤي سينما "منذ اللحظة الأولى ونحن نستهدف دعم السينما السعودية من خلال التكامل في كل عناصر صناعة السينما، ليشمل الإنتاج السينمائي وغيره من العناصر التي نعمل على توفيرها لدعم هذه الصناعة الواعدة، فبعد النجاح الذي تحققه دور عرض موڤي سينما توسعنا نحو الإنتاج السينمائي عبر موڤي ستوديوز، التي استطاعت في وقت قياسي أن تحقق نجاحاً باهراً نفخر به جميعاً وأن المحتوى باللغة العربية لا يقل أهمية عن الأفلام العالمية".

يذكر أن "سطار: عودة المخمس الأسطوري" فيلم كوميدي تم إنتاجه بالتعاون بين موڤي ستوديوز و وأفلام الشميسي وتلفاز 11، ويحكي الفيلم قصة سعد الذي يرغب في أن يقتحم عالم مصارعة المحترفين، لكن حين يدخل تجربة أداء، يحدث ما لم يكن يتوقعه. الفيلم من تأليف إبراهيم الخير الله وأيمن وتار، وإخراج عبد الله العراك، ويشارك في بطولته إبراهيم الحجاج وعبد العزيز الشهري وإبراهيم الخير الله.

"اثنين للإيجار" من إنتاج موڤي ستوديوز بالتعاون مع العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتجة والنجمة إسعاد يونس، ويحكي الفيلم قصة اثنين عاطلين يعرضان نفسهما للإيجار مقابل أي خدمات يطلبها أي شخص. الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، ومن بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وإيمان السيد ومحمد لطفي.