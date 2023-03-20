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نيامى: وصل العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي، الذي اختُطف في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في النيجر، إلى مطار نيامي الاثنين حرًا طليقًا، إلى جانب الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.