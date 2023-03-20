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القدس: أكد مصدر طبي الإثنين وفاة إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم بإطلاق نار وقع في تل أبيب الساحلية نفذه فلسطيني ينتمي لحركة حماس الإسلامية.

وقال مركز إيخلوف الطبي في تل أبيب حيث كان أور إشكار (32 عامًا) يتلقى الرعاية الطبية "نعلن ببالغ الحزن وفاة أور إشكار الذي أصيب بجروح مميتة في هجوم شارع ديزنغوف".

وأشار بيان المستشفى إلى أن عائلته "تبرعت بأعضائه لإنقاذ أرواح" آخرين.

وقالت ناتالي إشكار، والدة أور (ضوء بالعبرية) إن "ضوءاً نادراً انطفأ اليوم". وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قدّم فيها تعازيه للعائلة "لتكن ذكراه مباركة".

وأسفر الهجوم الذي وقع في التاسع من آذار/مارس 2023 بالقرب من أحد المقاهي في شارع ديزنغوف الحيوي، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية منفذ الهجوم ويدعى معتز بالله الخواجا (23 عاما) من قرية نعلين شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين.

وقضى 86 فلسطينيًا (بمن فيهم مقاتلون ومدنيون بينهم قصّر)، و14 مدنياً إسرائيليًا (بينهم ثلاثة قصّر) وشرطي، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

الأحد، أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاء الهجوم بالتزامن مع محادثات إسرائيلية فلسطينية في منتجع شرم الشيخ المصري هدفت إلى "استعادة التهدئة".