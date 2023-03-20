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الماتي (كازاخستان): أعلنت مفوضية الانتخابات في كازاخستان الاثنين تصدّر الحزب الحاكم نتائج الاقتراع البرلماني المبكر.

بعد نحو أربع وعشرين ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع، كشفت مفوضية الانتخابات عن أرقام مطابقة لاستطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام العامة مساء الأحد، دون ذكر تفاصيل التوزيع الدقيق للمقاعد حسب الأحزاب.

وبحسب مفوضية الانتخابات، تصدر حزب "أمانات" الحاكم النتائج بنسبة 53,90%، متقدما بفارق كبير عن حزب "أويل" (10,90%) الذي حل ثانياً.

نظام جديد للاقتراع

تم وضع نظام جديد لهذا الاقتراع، فقد انتُخب 69 نائباً - من أصل 98 في مجلس النواب - عن طريق التمثيل النسبي وانتخب 29 نائباً في اقتراع فردي تنافس فيه مرشحون مستقلون.

صار في المجلس ستة أحزاب مقابل ثلاثة في السابق، لكنها جميعها تقريبا توالي الرئيس قاسم جومارت توكاييف. ولا يزال العديد من أحزاب المعارضة محظوراً، وقال مرشحون مستقلون الاثنين إنهم لا يعترفون بنتيجة هذه الانتخابات.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حشو صناديق الاقتراع في مناطق عدة في كازاخستان. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنه تم التغاضي عن "مخالفات كبيرة وضمانات مهمة خلال عملية الفرز".

جاءت الانتخابات البرلمانية بعد إعادة انتخاب الرئيس توكاييف في تشرين الثاني/نوفمبر بأكثر من 80% من الأصوات.