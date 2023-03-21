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إيلاف من لندن: تحقق الشرطة البريطانية ومعها مكافحة الإرهاب، ما إذا كانت شبه إرهابية وراء إضرام النار في رجل أثناء عودته إلى منزله من مسجد في برمنغهام.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الحادث الذي وقع في برمنغهام "قضية مثيرة للقلق".

وقالت شرطة ويست ميدلاندز، التي تقود التحقيق ، إن رجلاً ألقي القبض عليه للاشتباه في محاولته القتل. وأصيب الضحية بحروق في وجهه بعد رشه بمادة مجهولة على طريق شينستون في إيدجباستون بمدينة برمنغهام، بعد الساعة السابعة مساءً بقليل يوم الاثنين.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث ، تم تداوله لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، اقتراب الرجل ثم إضرام النار فيه. تقوم الشرطة بفحصها كجزء من تحقيقاتها.

هجوم غرب لندن

كما يبحث الضباط فيما إذا كان هجوم مماثل في غرب لندن، حيث أضرمت النيران في رجل يبلغ من العمر 82 عامًا خارج مسجد، مرتبطًا.

وبحسب الشرطة ، فقد تم رش الضحية في إدجباستون بمادة مجهولة ، مما تسبب في اشتعال سترته في سترته وإصابته بحروق في وجهه. وتم نقل الرجل بعد ذلك إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته.

حادثة خطيرة

وقال ضابط الشرطة جيمس سبنسر: "نحن نفحص الدوائر التلفزيونية المغلقة ونتحدث إلى الشهود ومصممون على معرفة من المسؤول. لقد تحدثت إلى الناس هذا الصباح، ولذا فأنا أعرف مدى قلقهم وأن الناس يبحثون عن الإجابات".

واضاف: "نحن مصممون على العثور على الشخص المسؤول والحصول على هذه الإجابات في أسرع وقت ممكن ، وأنا أحث المجتمع على العمل معنا وتجنب أي تكهنات في هذه المرحلة."

وفي حديثه إلى (سكاي نيوز)، قال قائد فريق التحقيق ريتشارد نورث ، قائد شرطة برمنغهام: "هذه حادثة خطيرة حقًا. كان الضحية ببساطة يقوم بعمله ، عائدًا من مكان للعبادة، عندما تم الاقتراب منه، تم رش هذه المادة عليه واشتعلت فيها النيران".

وقال: "لا نفهم ما الدافع وراء الهجوم في الوقت الحالي، وهذا جزء نشط للغاية من تحقيقنا وتحقيقنا".

تحديد الظروف

وفي بيان سابق، قال قائد شرطة التحقيق نورث إن فريقه كان مدعومًا من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في ويست ميدلاندز "الذين لديهم إمكانية الوصول إلى القدرات المتخصصة للمساعدة في تحديد الظروف الكاملة المحيطة بالحادث".

واضاف: "لدينا ضباط يقومون بدوريات في المنطقة المحلية لطمأنة الناس ونقوم بزيارة المؤسسات الدينية المحلية لإطلاعهم".

وقالت الشرطة إن ضباطا إضافيين سيكونون في المنطقة اليوم للتحدث إلى المجتمع.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قالت في وقت سابق إن ضحية إيلينغ أضرمت فيها النيران أثناء مغادرته مركز غرب لندن الإسلامي في طريق سنغافورة في حي غرب لندن في حوالي الساعة 8 مساءً يوم 27 فبراير.

هجوم مروع

وفي رد فعل على الحادث، قالت رابطة مسلمي بريطانيا (AOBM) إنها "صُدمت" وحثت أي شخص لديه معلومات للتقدم إلى الشرطة.

وأضاف محمد عباسي ، المدير المشارك للمجموعة: "بصفتنا رابطة مسلمي بريطانيا ، نقدم دعمنا وصلواتنا للضحية وعائلته. كما ندعو الى الهدوء ونحث كل الطوائف على التكاتف واليقظة والتعاون مع الشرطة ".

وفي بيان ، وصف رئيس زعيم المجلس البلدي إيان وارد وعضو المجلس لسلامة المجتمع جون كوتون ومستشارا المجلس شارون طومسون وماركوس برناسكوني الهجوم بأنه "هجوم مروع".

وجاء في البيان "أفكارنا مع الضحية وعائلته في مثل هذا الوقت المحزن".

وقال البيان: "يتحدث المستشارون وفريق سلامة المجتمع إلى العائلة وشرطة ويست ميدلاندز. سنواصل تقديم دعمنا."