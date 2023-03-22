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واشنطن: قال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إنه "لا يمكن منطقياً اعتبار أن الصين محايدة" في ما يتعلق بأوكرانيا، في انتقاد أميركي مباشر لاقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع في هذا البلد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي ان بكين "لم تندد" بالغزو الروسي و"لم تكف عن شراء النفط الروسي".

الى ذلك، اتهم بكين بـ"نشر الدعاية الروسية" لجهة أن الحرب في أوكرانيا هي نتيجة عدوان غربي، في وقت أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ الثلاثاء بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة".

واعتبر كيربي أن البلدين لا يربطهما "تحالف" فعلي بل "زواج مصلحة"، لافتاً الى أن الصين وروسيا "تريدان تغيير القواعد" التي تحكم النظام الدولي.

لكنه أكد رغم ذلك ان الولايات المتحدة تريد الإبقاء على قنوات التواصل مع بكين، موضحاً ان الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتزم التحدث الى شي جينبينغ من دون توضيحات إضافية.

كذلك، صرح كيربي بان الصين لم تقدم بحسب معلوماته حتى الان مساعدة عسكرية الى روسيا. وتؤكد الادارة الاميركية ان بكين تعتزم القيام بذلك، الامر الذي تنفيه الصين.