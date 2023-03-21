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موسكو: أعربت روسيا والصين عن "قلقهما" من الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في آسيا، في إعلان مشترك وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ عقب محادثات في الكرملين.

وجاء في الإعلان المشترك "يشعر الطرفان بقلق كبير من التعزيز المتزايد للعلاقات بين الناتو ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول المسائل العسكرية والأمنية". واتّهم بوتين وشي الحلف بـ"تقويض السلام والاستقرار الإقليمي".

وأضاف الاعلان أن موسكو وبكين "ترفضان تشكيل تكتلات مسلحة مغلقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، منددا ب"التأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة التي تقودها ذهنية تعود الى الحرب الباردة (...) في شأن السلام والاستقرار في هذه المنطقة".

كذلك، أعربت روسيا والصين عن "قلقهما الكبير" حيال "تداعيات وأخطار (محتملة) على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" بسبب مشاريع تحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة تهدف إلى بناء غواصات نووية.

وتابع الاعلان أن موسكو وبكين "تدعوان بحزم أعضاء هذه الشراكة الى الوفاء تمامًا بالتزاماتهم حول منع انتشار الاسلحة (...) ودعم السلام الاقليمي".