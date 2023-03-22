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موسكو: أعلن الكرملين الأربعاء أنه لم يُفاجأ برد الغرب "العدائي" بعد القمة الروسية الصينية التي أكد فيها الرئيسيان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ على تحالفهم في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "فيما يتعلق برد الفعل الجماعي الصادر عن دول الغرب، فإن طبيعة رد فعلهم غير الودي والعدائي على جميع القضايا، ليست مفاجئة لأحد".