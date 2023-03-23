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إيلاف من لندن: في أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العام 1985، تلقى سلطان عُمان هيثم بن طارق الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الاتصال تناول عديداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

في موسكو، أوضح بيان للكرملين أن المحادثات الهاتفية بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس بوتين ركّزت على أهمية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

أضاف الكرملين في بيان أن هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى تضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره.

تابع البيان أن المحادثة أولت توسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة اهتماما خاصا، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن رئيس روسيا هنأ السلطان العُماني هيثم بن طارق والشعب العُماني بحلول شهر رمضان المبارك.