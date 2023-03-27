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الرياض: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.