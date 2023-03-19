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ايلاف من لندن: يجري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في بغداد الاحد مباحثات أمنية وسياسية واقتصادية تتضمن توقيع اتفاق أمني حدودي وشرح أبعاد تأثير اتفاق بلاده مع السعودية على العراق.

وقال مصدر حكومي عراقي في تصريحات تابعتها "ايلاف" أن زيارة شمخاني إلى بغداد التي وصلها في وقت متأخر الليلة الماضية تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص أمن الحدود بين بلاده والعراق البالغ طولها الفا و458 كيلومترا في اشارة الى حماية وحفظ هذه الحدود المشتركة من اختراقها من قبل منظمات ايرانية كردية لها قواعد في شمال العراق لتنفيذ عمليات ضد أهداف إيرانية داخلية إضافة الى مواجهة عمليات إدخال المخدرات الإيرانية الى العراق.

مذكرة تفاهم أمنية

واشار المصدر الى أن شمخاني سيبحث اليوم مع الرؤساء العراقيين الثلاثة، رئيس الدولة عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني اضافة الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تطوير علاقات البلدين السياسية والاقتصادية.

ونوه الى أن المسؤول الايراني سيناقش أيضاً مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أمن الحدود قبل التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين بلاده والعراق.

ويشكل أمن الحدود إحدى أكثر المسائل التي تلح عليها إيران التي هاجمت في السابق مواقع قالت إنها لتنظيمات كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق الشمالي لمرات عدة فيما اعتبرت بغداد وأربيل الهجمات انتهاك للسيادة العراقية ترد طهران على ذلك واصفة هجوماتها بأنها عمليات ضرورية لكبح "إرهاب الجماعات الكردية" التي تتهمها بالتسلل إلى مدن تشهد احتجاجات منذ أيلول سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق تقول المعارضة انه جرى تعذيبها بشكل سبب لها الوفاة.

الاتفاق الايراني السعودي

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" أن شمخاني سيقوم خلال لقاءاته مع القادة العراقيين بشرح أبعاد الاتفاق الإيراني السعودي الذي تم توقيعه في بكين في العاشر من الشهر الحالي وتأثيراته على أمن المنطقة وخاصة العراق منها.

كما سيتطرق الى دور العراق في استضافة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لخمس جولات من حواراته التي بدأت في بغداد عام 2021 واثمرت أخيرًا على توقيع الاتفاق.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016 وإعادة فتح سفارتيهما في الرياض وطهران خلال شهرين.

حوار بغداد الدولي

ومن المنتظر ان يشارك شمخاني في مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة التي تبدأ في العاصمة العراقیة اليوم بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن كما قالت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية.

واشارت الى أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان ومسؤولين أمنيين آخرين من السعودية وقطر وسوريا والاردن.

وأمس قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تعقيبه على زيارة شمخاني الى الإمارات والعراق قائلاً في تغريدة على "تويتر" أن "زيارة الأدميرال شمخاني إلى الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست ظاهرة جديدة ويرافقه ممثل وزارة الخارجية في زياراته".

ملف المياه والتعاون البنكي

وأشارت مصادر إيرانية الى أن الحفاظ على أكثر من 10 مليارات دولار من المبادلات التجارية مع العراق وتعزيزها يتطلب حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وتيسير التعاون المصرفي هو من اهداف زيارة شمخاني للعراقي والتي أوضحت انها ستتضمن كذلك مناقشات لتعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التعاون البنكي وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية اضافة الى ملف المياه المشتركة حيث تلقي بغداد على كل من طهران وأنقرة مسؤولية قلة المياه التي تطلقهما اليه من نهري دجلة والفرات.