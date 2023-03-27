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سيول: أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخاً بالستياً واحداً على الأقل حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

تأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.

تعتبر بيونغ يانغ هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها. وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" كانت تدريبات من أجل "احتلال" كوريا الشمالية.