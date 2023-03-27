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كييف (أوكرانيا): أعلن مسؤول أوكراني في مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (شرق) الاثنين، إنه تم سحب موظفي البلدية، فيما تقول القوات الروسية أنها حققت مكاسب إضافية في الجوار.

وقال رئيس إدارة المدينة فيتالي باراباش على مواقع التواصل الاجتماعي "من المؤسف أن نعترف بذلك، لكن أفدييفكا بدأت تبدو كأنها مشهد من أفلام ما بعد نهاية العالم. لذلك، اتخذ قرار صعب بإجلاء... عمال البلدية الذين كانوا يحاولون على الأقل الحفاظ على نظافة المدينة والنشاط فيها".