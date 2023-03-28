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كابول: أوقفت سلطات طالبان في كابول، مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في أفغانستان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر أن "مطيع الله ويسا، رئيس بين باث-1 والمناصر لتعليم الفتيات، اعتُقل الإثنين في كابول".

وأكد شقيق ويسا توقيفه أمام مسجد بعد الصلاة مساء الإثنين.

وقال سميّ الله ويسا لوكالة فرانس برس إن "مطيع الله كان قد أدى الصلاة وخرج من المسجد عندما استوقفه عدد من الرجال في مركبتين".

أضاف "عندما طلب مطيع الله منهم إبراز بطاقات هوياتهم، ضربوه واقتادوه بالقوة".

ويبلغ مطيع الله ويسا 30 عاما وهو يناضل من أجل التربية والتعليم في أفغانستان. وقد أسس منظمة بين- باث ويرئسها.

وأنشأ 18 مكتبة في البلاد وساهم في إعادة فتح مدارس مغلقة في مناطق ريفية ونائية في البلاد.