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اوسلو: زاد عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في العالم خلال 2022 بتأثير من روسيا والصين خصوصا، على ما جاء في تقرير نشر الأربعاء.

وقال تقرير "مرصد حظر الأسلحة النووية" الذي نشرته منظمة "المساعدات الشعبية النروجية" Norsk Folkehjelp غير الحكومية، انه في مطلع العام 2023، كانت الدول التسع التي تملك السلاح النووي بشكل رسمي أو غير رسمي، تمتلك 9576 رأسا نووية جاهزة للاستخدام بقوة توازي "أكثر من 135 ألف قنبلة كتلك التي ألقيت على هيروشيما".