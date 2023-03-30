قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



أنقرة: يصوت البرلمان التركي الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أن أصبحت تركيا العضو الأخير في التحالف الدفاعي الذي لم يمنح بعد الموافقة على ذلك.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان عند الساعة 14,00 (11,00 ت غ) جلسة للتصويت على طلب الدولة الاسكندينافية أن تصبح العضو ال31 في الحلف الدفاعي الغربي.