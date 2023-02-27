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اسطنبول: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الاثنين أن المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستعاود في 9 آذار/مارس المقبل.
وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في انقرة "الاجتماع سيعقد في التاسع من آذار/مارس". وكانت تركيا أوقفت نهاية كانون الثاني/يناير المفاوضات وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في شباط/فبراير بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا وللاسلام في ستوكهولم.
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