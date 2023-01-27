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إيلاف من بيروت: أثار المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان غضب العالم العربي السبت بعد إحراقه نسخة من القرآن الكريم في مدينة ستوكهولم أمام السفارة التركية في السويد. وبالودان هو زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف.

ادعى بالودان، الذي كان قد شارك بالفعل في جدل يتعلق بالإسلام في مناسبات أخرى، أنها كانت تظاهرة تقوم على حرية التعبير. وجاء احتجاج البرلماني انتقادًا لمفاوضات السويد مع تركيا بشأن الانضمام إلى الناتو. تحاول الدولة الأوروبية حشد دعم الأتراك لترشيح السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وزعم البرلماني، الذي أعلن أنه مناهض للهجرة، أن أولئك الذين لم يوافقوا على أن ما فعله وسيلة للتعبير بحرية، يجب أن "يعيشوا في مكان آخر".

بعد يومين من الحادث، أثار موقف السويدي اشتباكا دبلوماسيا. انتقد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة عضوية السويد في الحلف الأطلسي بعد أن أحرق المتطرف نسخة من المصحف. وقال ستولتنبرغ مقابلة مع قناة دي فيلت التلفزيونية الألمانية: "حرية التعبير، حرية الرأي، مسألة ثمينة في السويد وفي جميع دول الناتو الأخرى"، مدينًا موقف أردوغان.

غضب متبادل

أثار هذا الموقف غضب أردوغان الذي حذر السويد من "عدم الاعتماد على دعمنا في محاولتها الانضمام إلى الناتو". من جانبه، أشار ستولتنبرغ إلى أن الحكومة السويدية أدانت سلوك السياسي اليميني المتشدد وذكر أيضًا أنه هو نفسه "ضد هذا النوع من الإهانات تمامًا" و "يقف ضد هذا السلوك الذي رأيناه في شوارع ستوكهولم".

وصفت الولايات المتحدة موقف المتشدد السويدي بأنه "مثير للاشمئزاز"، وتعتقد أنه ربما كان تخريبًا لعرقلة المفاوضات لتوسيع الناتو. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين بأن "حرق الكتب المقدسة بالنسبة للكثيرين هو عمل غير محترم للغاية"، واصفا هذا العمل بأنه "حقير".

أضاف برايس أن حرق المصحف كان عملًا استفزازيًا.

منذ مايو الماضي، امتنعت تركيا عن الموافقة على دخول السويد إلى الناتو، بدعوى أن الدولة الأوروبية موطن لنشطاء وأنصار أكراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين، لا سيما أولئك المنتسبين لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق. وفقًا لستولتنبرغ، 28 دولة من أصل 30 عضو في الناتو قد أعطت بالفعل موافقتها على انضمام السويد.