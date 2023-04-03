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إيلاف من جدة: وصل إلى جدة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك في استقباله أيضاً وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

واستعرض ولي العهد وفخامة الرئيس المصري على مائدة السحور العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. كما تطرق البحث لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.