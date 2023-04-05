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إيلاف_أبو ظبي: ينضم الزميل تاج الدين عبد الحق مجددًا، لإسرة إيلاف اعتبارا من اليوم، حيث أصدر الناشر عثمان العمير قرارًا بتعيينه مستشارًا للتحرير وبرامج التطوير التي تعمل المؤسسة على إطلاقها ضمن خطط التحديث المستمر لمحتوى الموقع وتعزيز إمكانياته الفنية والتقنية، بما يتوافق مع المستجدات المتلاحقة في هذا المجال.



كما سيواكب الزميل تاج الدين الأحداث والتطورات الإقليمية والعربية بمقالات وتقارير تحليلية استنادًا لخبرته الطويلة ومعايشته، من مقر إقامته بأبوظبي، لمسيرة التطور السياسي والإجتماعي التي شهدتها المنطقة العربية.



مسيرةٌ زاخرة



ورحب "العمير" بعودة الزميل تاج الدين عبد الحق، لإيلاف، و قال أنه زميل قديم يعود مجددًا، لحضن خبره ولزملاء يعرفونه ويعرفهم حين عمل معهم بين عامي 2006 و2007 كمدير للتحرير للشؤون الخليجية. وقال إنه يعرف عبد الحق منذ عقود عندما كان يعمل معه أثناء رئاسته لتحرير جريدة الشرق الأوسط اللندنية، وكان الزميل عبد الحق، وقتذاك مسؤولا لتحرير الصحيفة في ابوظبي.

وذكر "العمير" ان علاقته بالزميل والصديق تاج الدين لم تنقطع منذ ذلك الوقت، وكانت اللقاءات والإتصالات بينهما مستمرة دائما، رغم تباعد المسافات وتبدّل المواقع.

تجدر الإشارة إلى أن الزميل عبد الحق من الصحفيين المخضرمين، وله خبرة واسعة في الشؤون الخليجية بحكم عمله الطويل في وسائل الاعلام الخليجية والعربية ومتابعته لكل المؤتمرات، والأحداث التي شهدتها منطقة الخليج العربي.



وكان الزميل عبد الحق يعمل إلى ما قبل انضمامه الجديد لإسرة إيلاف، مؤسسًا ورئيسًا لتحرير موقعي إرم نيوز الإخباري الذي انطلق من المنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي قبل عشر سنوات، وفوشيا المتخصص في شؤون المرأة والحياة العصرية والذي انطلق قبل ثماني سنوات.



وقبل عمله في إرم وفوشيا، عمل كخبير إعلامي لدى جهة سيادية اماراتية لمدة سبع سنوات، كما عمل قبل ذلك في جريدة الشرق الأوسط اللندنية لمدة 17 عاما متواصلة، كمسؤول للتحرير في مكتب الصحيفة بدولة الإمارات.

وعمل قبل ذلك مراسلاً إقليميا لمجلة اليوم السابع التي ظلت تصدر في باريس حتى نهاية العام 1990.

وكان قد عمل قبل التحاقه بالمجلة المشار إليها مديرًا لمكتب جريدة البيان الإماراتية في العاصمة ابوظبي، وعمل في نفس الوقت متعاونًا مع وكالة رويترز العالمية، وفيما بعد مراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وخلال مسيرته المهنية الطويلة اجرى الزميل عبد الحق حوارات مع رؤساء دول وحكومات وشخصيات سياسية عربية وأجنبية، من أبرزها الرئيس المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد. كما أجرى حوارًا مع نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم.

وشارك أيضاً في تغطية كافة القمم الخليجية والعديد من القمم والإجتماعات العربية.

وللزميل عبد الحق كتابان مطبوعان هما أعلام وإعلام، وللخلف در بين الدين والسياسة، وهو يستعد حاليًا لنشر كتاب ثالث قيد الإعداد للنشر.