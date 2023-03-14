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يارا حرب من بيروت: تحوَّل مهرجان "Smile for a Better Lebanon" للدكتور أنطوني فاخوري الى تقليد سنوي.

فللعام الثاني على التوالي، أقيم هذا المهرجان الذي ينظمه دكتور أنطوني فاخوري في فندق "الريجنسي بالاس" في أدما- جبل لبنان، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والفنية والإجتماعية والإعلامية.

وكانت إيلاف حاضرة وأجرت مقابلات عفوية مع أبرز الحاضرين بأجواء ملؤها الفرح والإيجابية.

فبهدف تحفيز اللبناني على الضحك والإيجابية والتعالي على كل ما يحيطه من أزمات، جمع الدكتور فاخوري نجوم الضحك في لبنان في مهرجان "إبتسم من أجل لبنان أفضل"، وإستمتع المدعوون بأمسية إيجابية تعالت فيها الضحكات مع أبرز نجوم الكوميديا، وهم ميشال أبو سليمان وهشام حداد وماريو باسيل وشادي مارونورودريغ غصن وبونيتا سعادة. كما وأحيا المهرجان عدد من النجوم اللبنانيين والعرب أطربوا الحاضرين بأجمل أغانيهم، وهم ناجي الأسطا ونقولا الأسطا وعصام كاريكا.

وقد أصرّ الدكتور أنطوني فاخوري على تكريم عميد الكوميديا في لبنان صلاح تيزاني عن مسيرة ذهبية مشعّة، أضحك من خلالها الملايين بتواضع وحرفية وذكاء فني فطري.

هذا ووعد الدكتور أنطوني فاخوري الحضور بأن يصبح مهرجان "Smile for a Better Lebanon" تقليداً سنوياً وأن يتعدى حدود لبنان ليستضيف نجوم كوميديين من مختلف أنحاء البلدان العربية. كما أكدّ الدكتور فاخوري بأن ظروف اللبنانيين تتراجع يوماً بعد يوم ولا بدّ أن نلوّن الواقع الصعب بالضحكة والأمل.

فعمله لا يقتصر على طب الأسنان فقط بل يشمل شقاً كبيراً من العمل الإجتماعي بمختلف المناسبات بهدف رسم البسمة على وجوه اللبنانيين ومدّهم بالطاقة الإيجابية والتفاؤل.