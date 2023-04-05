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ايلاف من لندن : اعلن العراق الاربعاء عن قرار بأعادة افتتاح سفارته في العاصمة الليبية طرابلس بعد اغلاق استمر 10 أعوام ضمن جهوده لادامة الانفتاح عربيا.

وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "العراق قرِّر إعادة فتح سفارته في ليبيا وإستئناف العمل الدبلوماسي بين البلدين العربيين".

واشار المتحدث في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى ان هذا القرار يهدف الى "تعزيز العلاقات بين العراق وليبيا، وتقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقيّة في ليبيا".

مباحثات عراقية في طرابس

جاء قرار العراق هذا بعد أيام من اجراء وفد دبلوماسي عراقي في 16 مارس الماضي مباحثات مع المسؤولين الليبيين في طرابلس، حيث ابلغهم برغبة بلده في إعادة فتح سفارته في طرابلس.

وعقد الوفد الذي ترأسه رئيس الدائرة الإداريَّة بوزارة الخارجية العراقية إحسان علاوي هناك عدة اجتماعات مع مستشار الأمن القوميّ الليبيّ إبراهيم بوشناف تم خلالها بحث العلاقات بين البلدين.

واكد الوفد العراقي خلال المباحثات رغبة بلاده في إعادة فتح سفارة بلاده في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا، كما قال المتحدث باسمها.

وخلال اجتماعاته في طرابلس، شدد الوفد على دعم العراق الجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي في حل المشاكل السياسية.

العراق أغلقها في 2014

وكانت دول عدة بينها العراق قد أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية في عام 2014، لكن بدأ العديد من الدول يستأنف العلاقات مع تحسن الوضع الأمني والحديث عن تفاهمات سياسية لإعادة توحيد ليبيا.

وكانت ليبيا تحتفظ بعلاقات قوية مع العراق ابان حكمي نظامي العقيد الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي صدام حسين، لكن بعد عام 2003 قُطعت هذه العلاقات في أعقاب الغزو الأميركي للعراق.

وعادت العلاقات بين البلدين في عام 2012 بعد سقوط نظام القذافي، لكن على وقع تدهور الوضع الأمني في ليبيا، والأزمات الداخلية في العراق، لم تسع الحكومات العراقية المتعاقبة الى استئناف عمل السفارة في طرابلس.

ليبيا اعادتها في 2012

في 22 مارس 2012، قررت ليبيا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق التي قطعها نظام القذافي منذ عام 2003 في أعقاب الغزو الأميركي.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيان أن ليبيا ستعمل من خلال إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق على تصحيح ما شاب تلك العلاقات في عهد نظامها السابق من تذبذب ومزاجية أدت إلى قطعها لفترة طويلة.

وتعهدت الخارجية الليبية العمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الليبي والعراقي وتوطيدها لما فيه مصلحتهما ورفاهيتهما، مشددة على حرص ليبيا على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

عراقيون في ليبيا

لا يعرف عدد العراقيين في ليبيا حاليا بعد ان كان عددهم قد وصل في بداي القرن الحالي الى 30 الف شخص كانوا يعملون في عدد من المدن الليبية ومعظمهم من الاساتذة والعمال.

لكن بعد اندلاع الاحداث الدامية في ليبيا في عام 2011 اثر ما عرف انذاك بانتفاضة الربيع العربي، اجلت السلطات العراقية مجاميع منهم بعد ان وجهت في مارس من العام نفسه اكثر من ألف عائلة عراقية عالقة هناك نداءات استغاثة لحكومتها باتخاذ خطوة فورية فعلية لإجلاء أفرادها من ليبيا مع ضمان إكمال أبنائها دراستهم في العراق في الاختصاصات التي كانوا يدرسونها في الجامعات الليبية، خشية ضياع مستقبلهم في حال العودة إلى بلدهم.