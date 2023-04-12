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إيلاف من الرباط : أصدر اتحاد ك تاب المغرب، بدعم من وزارة الشب اب والثقافة والتواصل (قطاع الث قافة)، عددا جديدا، مزدوجا وممت ازا،من مجلته "آفاق" (91 - 92)، حول "الثقافة الحسانية"،م رفوقا بكتاب العدد الذي يوزع مج انا مع المجلة،بعنوان "جماليات من الصحراء :مقاربة إستتيقية "،من تأليف عضو الاتحاد،الفنان التشكيلي والباحث في الجماليات ، إبراهيم الحيسن.

وذكر بيان للمكتب التنفيذي، تلق ت "إيلاف المغرب"، نسخة منه، أن العدد الجديد كان من المفروض أ ن يصدر بمناسبة عقد مؤتمر اتحاد كتاب المغرب في مدينة العيون، ك برى حواضر الصحراء المغربية ،ف ي شهر يناير الماضي، ف"تم إرجاء إصداره، بعد إفشال عقد المؤتمر وتأجيله".

ويشكل العدد الجديد امتدادا موض وعاتيا ومجاليا لعددين ممتازين من "آفاق" ،عمل المكتب التنفيذي الحالي على إصدارهما،في وقت سا بق، يتمحور الأول، حول "الحكم ا لذاتي في الصحراء المغربية" (2013)،فيما يتمحور الثاني حول "ثقافة الصحراء" (2014)،مرفوقابكتاب العدد،بعن وان" في ثقافة الصحراء، مقالات في الأدب والتاريخ والثقافة الش عبية"،من تأليف عضو الاتحاد، ا لباحثة الأكاديميةالدكتورة العا لية ماء العينين. وكتب افتتاحية العدد الجديد، عض و الاتحاد ورئيس تحرير المجلة، الباحث الأكاديمي والمترجم الدك تور عبد الرحمن طنكول، وأشرف عل ى العدد ووضع توطئته، عضو الاتحا د، الباحث لحبيب عيديد.

ويتمحور العدد كله حول "الثقافة الحسَّانية"، مقسما إلى ستة أب واب كبرى: دراسات، ورواق الاتحا د، ومن ذاكرة اتحاد كتاب المغرب ،ومختارات شعرية، وقراءات، بمشا ركة وازنة ومتنوِّعة لنخبة من ا لكتاب والباحثين والمبدعين المغ اربة، في تنوع مقالاتهم ودراسات هم وجمالياتهم وإبداعاتهم الشعري ة.

وتضمن "رواق الاتحاد الفني"، مو ضوعاَ ذا أهمية بالغة،يتعلق بث قافة "البيضان"،كما عبر عنها و أبدعها رسامون أجانب، مكثوا بال صحراء لفترات متباينة،فأظهروا ا لكثير من الحب والتقدير لساكنته ا،معزَّزاً بصور أعمال فنية إيضاحية.أما"الملحق"،فتضمن "مش روع أرضية تأسيسية ل"جبهة ثقافية وطنية لنصرة قضية الصحراء المغ ربية"".

وتعزَّز العدد الجديد بإرفاقه ب كتاب العدد، كما هو الحال بالنس بة لأعداد سابقة:حول "السينما"و"ثقافة الصحراء"، و"التشكيل"، و"الثقافةالأمازيغية".

ويتناول كتاب العدد الجديد، موض وعا مهما،حول "الجماليات الصحر اوية"، التي شملت الإبداع الشعر ي والسردي والفنون النسيجية وخاصة الخيمة واللباس والتبرُّج، و كذا الصنائع والمشغولات الجلدية إلى جانب فن الطبخ وأصوله، فضل اً عن الموسيقى التقليدية والرق ص الشعبي وفنون الجسد وتجربة الر سم والزخرفة الجدرانية، وغيرها.

وقال البيان إن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر برمجة تقديم العدد الجديد من مجلة "آفاق" حول "ال ثقافة الحسانية"، والاحتفاء به، بمدينتين من مدن الصحراء المغربية.

كلام الصور:

غلاف عدد "آفاق" حول "الثقافة ا لحسانية"

غلاف كتاب العدد بعنوان "جماليا ت الصحراء"