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إيلاف من الرباط : أصدر اتحاد كتاب المغرب، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، عددا جديدا، مزدوجا وممتازا،من مجلته "آفاق" (91 - 92)، حول "الثقافة الحسانية"،مرفوقا بكتاب العدد الذي يوزع مجانا مع المجلة،بعنوان "جماليات من الصحراء :مقاربة إستتيقية "،من تأليف عضو الاتحاد،الفنان التشكيلي والباحث في الجماليات ، إبراهيم الحيسن.
وذكر بيان للمكتب التنفيذي، تلقت "إيلاف المغرب"، نسخة منه، أن العدد الجديد كان من المفروض أن يصدر بمناسبة عقد مؤتمر اتحاد كتاب المغرب في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية ،في شهر يناير الماضي، ف"تم إرجاء إصداره، بعد إفشال عقد المؤتمر وتأجيله".
ويشكل العدد الجديد امتدادا موضوعاتيا ومجاليا لعددين ممتازين من "آفاق" ،عمل المكتب التنفيذي الحالي على إصدارهما،في وقت سابق، يتمحور الأول، حول "الحكم الذاتي في الصحراء المغربية" (2013)،فيما يتمحور الثاني حول "ثقافة الصحراء" (2014)،مرفوقابكتاب العدد،بعنوان" في ثقافة الصحراء، مقالات في الأدب والتاريخ والثقافة الشعبية"،من تأليف عضو الاتحاد، الباحثة الأكاديميةالدكتورة العالية ماء العينين. وكتب افتتاحية العدد الجديد، عضو الاتحاد ورئيس تحرير المجلة، الباحث الأكاديمي والمترجم الدكتور عبد الرحمن طنكول، وأشرف على العدد ووضع توطئته، عضو الاتحاد، الباحث لحبيب عيديد.
ويتمحور العدد كله حول "الثقافة الحسَّانية"، مقسما إلى ستة أبواب كبرى: دراسات، ورواق الاتحاد، ومن ذاكرة اتحاد كتاب المغرب،ومختارات شعرية، وقراءات، بمشاركة وازنة ومتنوِّعة لنخبة من الكتاب والباحثين والمبدعين المغاربة، في تنوع مقالاتهم ودراساتهم وجمالياتهم وإبداعاتهم الشعرية.
وتضمن "رواق الاتحاد الفني"، موضوعاَ ذا أهمية بالغة،يتعلق بثقافة "البيضان"،كما عبر عنها وأبدعها رسامون أجانب، مكثوا بالصحراء لفترات متباينة،فأظهروا الكثير من الحب والتقدير لساكنتها،معزَّزاً بصور أعمال فنية إيضاحية.أما"الملحق"،فتضمن "مشروع أرضية تأسيسية ل"جبهة ثقافية وطنية لنصرة قضية الصحراء المغربية"".
وتعزَّز العدد الجديد بإرفاقه بكتاب العدد، كما هو الحال بالنسبة لأعداد سابقة:حول "السينما"و"ثقافة الصحراء"، و"التشكيل"، و"الثقافةالأمازيغية".
ويتناول كتاب العدد الجديد، موضوعا مهما،حول "الجماليات الصحراوية"، التي شملت الإبداع الشعري والسردي والفنون النسيجية وخاصة الخيمة واللباس والتبرُّج، وكذا الصنائع والمشغولات الجلدية إلى جانب فن الطبخ وأصوله، فضلاً عن الموسيقى التقليدية والرقص الشعبي وفنون الجسد وتجربة الرسم والزخرفة الجدرانية، وغيرها.
وقال البيان إن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر برمجة تقديم العدد الجديد من مجلة "آفاق" حول "الثقافة الحسانية"، والاحتفاء به، بمدينتين من مدن الصحراء المغربية.
كلام الصور:
غلاف عدد "آفاق" حول "الثقافة الحسانية"
غلاف كتاب العدد بعنوان "جماليات الصحراء"
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