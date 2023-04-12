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إيلاف من الرباط: قال عبد اللطي ف وهبي، وزير العدل في الحكومة المغربية ،مساء الثلاثاء،بالرب اط،إن "موضوع الحريات الفردية لم يعد ترفا فكريا كما يحاول الب عض اختزاله،بل هو مصلحة وطنية، وحاجة مجتمعية ، لا تتعارض مطلق ا مع الدين".

وأوضح وهبي،خلال مشاركته الليلة الماضية ،في لقا ء فكري رمضاني، نظمه مركز "الحو ار العمومي والدراسات المعاصرة" ،خصص لموضوع "الحريات الفردية ب ين القيم الكونية والثوابت الوط نية"،أن غايته في مداخلته هي أ ن يبرهن على أن الحريات الفردية "مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات ا لحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإِسلامي"،مشيرا الى أن الإس لام والحداثة "يشتركان في القيم العليا نفسها:الحرية،الكرامة ،المساواة،العدل،العفو،المحب ة ، الرحمة،الحكمة، وغيرها".

وشدد وهبي، في بداية مداخلته، ع لى أن المغرب شهد "ثورة ناعمة ج علته يتبوأُ موقع الريادة في مخ تلف مجالات العمران، والصناعة،و الرياضة ،وغيرها،محققا بذلك طف رة حضارية أدهشت الكثيرين، وأثا رت في الوقت نفسه حفيظة الكثيري ن". وأضاف أنه "إن كان المغرب يت طلع اليوم إلى أن يصبح قوة جذب للمال والأعمال، فإن تحديث القو انين المتعلقة بالأحوال الشخصية كفيل بتوفير المناخ الملائم لت سريع وثيرة النمو الاقتصادي والت نمية البشرية، وخلق بيئة عمل مش جعة على الإنتاج والخلق والابتك ار".

وأشار وهبي إلى أنه يميز بين ال دين والفهم التارِيخي للدين، حي ث أن "الدين شعور نابِع مِن فطر ة كل شخص بنحو عفوي يتناسب مع شخ صيته"، وذلك وفق تعاليم الذكر ا لحكيم؛ أَمَّا "الفهم التارِيخي للدين فتخترقه وِجهة نظر تسلطي ة،مفادها أن الدين نمط واحد، ش اكلةواحدة، وجهة واحدة، ما يعني الإكراه. والإِكْراه مكروه قرآ نيًا".

خمس مرافعات أساسية

قال وهبي إنه سيتنازل منهجيا، و لو لبعض الوقت،عن صفته الرسمِ ية كوزير للعدل،لكي يختبر فرضي اته بكل سلاسة وأريحية،ويتحدث ا نطلاقا من الصفات التي قال إنها ستعمر معه طويلا،باعتباره منا ضلا سياسيا،ناشطاحقوقيا،ومثق فا نقديا، مشددا على أن هذا الت موقع الواسع والذي يتسع بكل أَ ريحية للجميع يبقى هو الأقرب إِ لى قلبه من كل الألقاب الأخرى،وانطلاقامنه،قال إنه سيبسط رؤ يَته التي يكافح من أَجلها بكل ق ناعة واقتناع، وذلك بصرف النظَر عن محاولاته الجارية لتنزيلها في شكل مشاريع قوانِين.

وأضاف وهبي أنه،ولاعتبارات منه جية، سيبسط خمس مرافعات أساسية: الحريات الفردية مصلحة للوطن و منفعة للجَميع،والحريات الفردي ة صيرورة مجتمعية مغربية،والحري ات الفردية أساس الدولة الاجتما عية، والحريات الفردية وروح الد ين الإسلامي، ودلالات الحلال وا لحرام في الإسلام.

مصلحة للوطن ومنفعة للجميع

قال وهبي إنه يخطئ من يدرج الحرِ يات الفردية ضمن الكمالياتِ الت ي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، والحداثة، و حقوقالإِنسان ، والتنمية، والسلا م، أو يمكننا الاستغناء عنها. و هذا خطأ يجب تصويبه ، ذلك أن ال حريات الفردية هِي الجبهة الأسا سية لمعارك التقدمكلها، أولا بص دد الديمقراطية، وثانيا بصدد ال حداثة، وثالثا بصدد حقوق الإنسا ن، ورابعا بصدد التنمية البشرية ، ورابعا بصدد السلمالأهلي.

ورأى وهبي أن الديمقراطِية صِ راع سلمي على السلطَة بين تَ كتلات كبرى، إِلا أن المواطن هو اللّبنة الأَسَاسِية في البِ ناءِ الديمقراطي. حيث لاوجود لإِ رادة عامة حرة من دون إِرادات خ اصة حرة ومستقلة كذلك. وهو ما ي حيل إِليه ستار معزل الاقتراع، حيث يتم عزل الْفرد رمزِيا عنسل طة الجماعة التي ينتمي إِليها.

أما الحداثة وإن كانت مشروع الد ولة، والمجتمع والْحضارة الإنسا نية، إلا أن مبدأها الأساسي، فيِ عالم الْيوم، يقول وهبي ، هو أَ ن يَستعملكل شخص عقله بنفسه،ومن دون وِصاية أو حجر أو تسلّط. ع لما بأَن التعاقد الاجتِماعِي ا لذِي هو أساس الدولة ومؤسسات ال دولة الْحديثة لايَتحقق إِلا بي ن ذوات تحترِم استقلاليَة بعضها عن الْبعض.

بشأن حقوق الإِنسانِ، شدد وهبي على أن نَص الإِعلاَن الْعَالَ مِي لحقوق الإِنسان يؤكد علَى ا لطَّابَعِ الْفَرْدِي لِلْحُقُ وقِ، ما يَعنِي أن الإِنسانَبِ اعتِباره شخْصا، وذاتا، وفردا م تفردا، هو الموضوع الأَساسِي لِ حقوق الإِنسانِ، بِدونه لاَ وجو د لأي حقوق.

وبخصوص التنمِية البشرية، رأى و هبي أن أَساس التنمِية يقوم على إِزاحَة كل الْعوائِق من أَمام اتجاهات النمو الْعقلي وَالْ وجدانِي، تِلْكالاتجاهات التِي تختلف بالضرورة من فرد لآخر.

أما بِصدَد السلْم الأَهلي، فمَ نْبع الْفتن، يقول وهبي، يكمن ف ي نزوعِ الأفرادِ إلى التدخل في الحياةِ الشخصية لِبَعضهِم الْ بَعْض. وهو نمَطالتسلط الذِي حا ول الْبعض أن يشرعنه بِدعوى "شر ع الله"، إلا أن المغارِبة بنبا هتهِم فَطنوا إلى أن الاسْمَ الْ حقيقي هو "شرع الْيد"، ما يعنيا لْفَوْضَى والْفتنة.

سيرورة مجتمعية مغرِبية

قال وهبي إنه بالرغم مِن أن مفه ومَ الْحرِيات له تاريخ تداولي محدود وقصير الزمن، إلا أن "ما يعيشه المغْرِب مِن تحولات اجتم اعية عَميقةيجعل الموضوع ليس من باب الترف، بل يتعَلَّق بالانت قالِ الاجتِماعِي الذِي يَشهده المغرب".

وأشار وهبي إلى عدد من أهم هذه التحولات، حيث تحدث عن "النمو ا لمُتزايد للمَجالات الْحَضرِية في مقابِلِ المجالِ الْقَروِي"، مستحضرا عَددامِنَ الإحصاءاتِ المحلية والدولية، التي تبين أن نِسبَة المَجال الحضري تقارِب 70 بالمائة، مشيرا إلى أن الْحَ ياة بِالمدن تكرس نزوع الأفراد إلىالاستقلالِية.

كما تحدث وهبي عن انخِفاض نِسبة الخصوبة بالمغرب، التي صارت ال يوم في حدود 2 بالمائة، ما يعزز دور الْفرد داخل الأُسرة. وتحد ث عنتأخر سِن الزواج بالمغرِب، كمعطى يجعل الشباب البالِغِين ي بحثون عن استراتيجياتٍ فردِية م ختلِفَة وبديلة.

أما التحول مِن مفهوم الأسرة ال تقليدِية إلى أنواعٍ وأشكال جَ ديدة، فأظهر، يضيف وهبي، "أننا لم نعد أمامَ نمط واحد من الأسر ة، وإنماأنماط متعددة: الأُسرة الأبوِية التقليدية، والأُسرة ا لأُمومية المكونَة من أُم وأطفا لها، وأُسرة القرابة المكونَة مِ ن أب وأم وأَطفال وأَقارب، والأُ سرةالأبنائية، وأُسرَة بِلاَ أط فال، وأُسرة الأَقارب بِلا زوج أو زوجة، وغيرها من أنواع الأُ سر التي أَنتجها المجتمع الحديث .

وتطرق وهبي إلى الإِقلاع الثقاف ي الذِي عَرَفه المغرب في الْ عقود الأَخيرَة، وانحِسار المَ جال الْقَرَوِي لِصالِحِ المَ جالات الْحضرِيَة، فَضلا عن جهو دالدولة في محارَبة الأميَة وال هدر المدرسِي، وهو ما ينتج في ا لأَخِيرِ مجتمعا يسوده الْفَرد الْحضري المتعلِّم ذكرا كان أو أُنثى، مما يكرس"مزيدا من الْ خروج عن دائرة الْجماعَة في شكل ها الأُسريّ أو المجتمعي".

ورأى وهبي أن كل هذه التحولاتِ التي عرفها المَغرِب أدت إلى نم و ثَقافَة الْحرِية، وأَحدثت اس تعدادا سوسيولُوجِيا وفكريا لاسْ تِيعاب مَفاهيمالْحرِيَة والاست قلاليَة، الشيء الذي يعني "العم ل على إعادةِ قِراءَة الدينِ وا لْقِيَمِ بِمَا يَتوافق معَ تِ لك المتغيرات والتحولات، دون أي مصادَمَةمزعومة بين الحقوق الك ونية والثَّوَابِتِ المحلية".

أَساس الدولَة الاجتماعِيَة

لاحظ وهبي أن المغرب شهد إصلاحا ت قَانونية مهمة ، سَواء لِ تحديثِ الْعَلاقات المهنِية وال اقتِصادِية، أو محاولة تخليق الْ حياةِ الْعامةِ والْقضاءعلَى الْ فسادِ المَالِي والإِدارِي، إِ لاَّ أن ورش إِصلاحِ الْقانونِ الْجِنائي بَقِي مؤجلاً، وَبقِ يت الْحياة الْعَامة للمَغارِبة تحت قانون جِنائِي متقادِمومسِ يء لمجمل المكتَسبات الديمقراطِ يَة وَالْحداثِيَة التِي حققها الشعب المغرِبِي بإرادَة مَلكِ يَة وحماس وَطني.

ورأى وهبي أن انخراطَ المَغْرِ بِ في بِناءِ الدولةِ الاجتِ ماعِيَة، يعد دَعوَة قَوِية لإِ صلاحِ القانون الْجِنَائِي المَ غرِبِي بِمنطلق الدفاعِ عن الْ حرياتِالْفَردِيَة، ذَلِكَ أن كُ ل التَّشْرِيعات الْحَديثَةِ ال تِي انصَبت علَى تَطوِيرِ الْحُ قُوقِ الاجتِماعِيَة تتضمن مبدأ التَّضامُنِ بين الأفْرادِ الم ستَقلّين.

وأوضح وهبي أن الفرد وهو ينتج ( المقاولَةَ) يساهم ويتضامن (الض رِيبَة)، يَتحول إلى فَاعِلٍ لَ ه حقوق وعليه مسؤولِيات، وبالتا لي علَى الْقانونأن يحميه من كل أَشْكال الْوِصايَة التقليدِيَ ةِ.

وأضاف أن الدولَة الاجتماعِية س عت إلى تحريرِ الْفَردِ من سلطةِ الْحاجَةِ والْعَوَزِ التي تَ سجِنُه في شَرْطِهِ البيولوجي ( غذاء، سكن، أمن،..) والنهوض به إلى مستوى الْفَرد الْفاعل القا در على عيش تَجربتِه الْخاصة با لعلاقة مع الْجَماعة.

وقال وهبي إن الدولة الاجتماعِ ية بسعيها إلى الْحد من الفقر، ومحاربة الْبطالة، وتوفير شروط صِحية وتعلِيمية للأَفْراد"تفتح أمام المواطنينمجال الحقوق الث قافِيَة التي لا تعني فقط حماية التّعدد والتنوع في السلوكات ا لاجتِماعِية، بل تَفرِضُ الاعتِ رافَ بِأَن كُلَ شخص يستطِيع أن يشَيد ظروف حياته، ويساهم في تح سين جودة الْحياة الاجتماعية، و فق الطريقة التي تجمع بين المَ بادِئ الْعَامةِ للتحديث و"الهوِ يات الْخاصة".

وبهذا المعنى، يضيف وهبي، فَإِن أَهمية الدولةِ الاجتماعِية ال تي يدشنها المغرب اليوم، تكمن ف ي سن سياسة تمنح الإمكانيات الض روريةلتصبح للفَرد حرِيَة تقوي لديه المُواطنة النشطة. مشيرا ا لى ان إشباع ضَرُورِياتِ الْعيش الْعصرِي هو المدخل الذِي يمكن المواطن المغرِبِي مِنأن يعيش استِقلاَلِيتَهُ كإبْدَاعٍ مُتَ جدِّدٍ في عَلاقَتِهِ معَ المجت مع.

وقال وهبي إن توسِيع الْحريات ا لْفردِية في مشروعِ إصلاحِ الْ قانون الْجِنائِي المغرِبِي هو انسِجام أولا مع التداعِيات الا جتِماعِيَة التي تخلقهاالسياسة الاجتماعية التي بَاشرتهَا الحك ومَة المغربية منذ توليها القرا ر الحكومِي بالبلاد. وهو انسجام ثانيا مع المعِيش الواقعي لأَ دوار الفردالمغربي داخل الْحياة العامة للمجتمع المغربي.

وشدد وهبي على أن الفرد المغربي هو فاعل في المواطنة النشطة عن دما يساهم في خلق الثروة الوطني ة وتنمية فائض القيمة، ويؤدي ال ضريبةسواء المباشرة أو غير المب اشرة، ويساهم في خلق فرص الشغل، ويتطوع في العمل الجمعوي لخدمة الآخرين ويتحمس في الدفاع عن ا نتمائهالوطني، ويُبدع ويُجدد في الثقافة المغربية ويعتز بتراثه المادي واللا مادي.

ورأى وهبي أن كل هذه المظاهر ال حضارية لفعل المواطنة النشطة ال ذي يتبناه الفرد المغربي تفرض ع لى كل إصلاح للقانون الجنائي ال مغربيأن يُعلي من شأن الحريات ا لفردية ويُكرم المواطن المغربي فعليا في مستوى الحريات والحقوق والمسؤوليات.

وقال وهبي إن "الإسلام هو الديا نة التي مجدت وصانت الحريات الف ردية"، إذ "لا توجد في الدين ال إسلامي مؤسسة تتوسط بين الله عز وجلوالإنسان المؤمن"، الذي "له الحرية وفق تجربته وظروفه وخصا ئصه في عيش إيمانه ومعتقداته بم رجعية القرآن الكريم والحديث ال نبوي".

ورأى وهبي أن "غياب مؤسسة تتوسط بين الله تعالى وحياة الإنسان المؤمن هو في العُمق تكريسٌ لمب دأ الحرية الفردية الذي جاء به الدينالإسلامي". وهو ما تُرجم، برأيه، في أشكال عديدة للحرية ا لفردية التي يُقرها القرآن الكر يم والحديث النبوي الشريف، وتحد ث في هذاالصدد عن الحق في الحيا ة الخاصة والأمن والسلامة الجسد ية والتنقل والفكر والرأي وحرية العقيدة.

وبخصوص حُرمة الحياة الخاصة للف رد، مثلا، تحدث وهبي عن تحريم ا لإسلام للتّجسس وتنصيصه على حُ رمة المسكن.

وقال وهبي إن الإسلام دين عَمل على إحداث نقلة نوعية في الحضار ة الإنسانية، اذْ حرّر عقلَ الإ نسان من الخرافات والأوهام والظ نونالباطلة، بشكل أكد على مكانة العقل العالية في الدين الإسلا مي. وأضاف إن تعظيم العقل في ال إسلام يتجلى أيضًا في إقرار حري ة الفكروالرأي. كما تحدث وهبي ع ن تكريم الإسلام للإنسان. وقال إن سيرة النبي نموذجية في التسا مح ليس فقط مع أهله وأصحابه، بل كذلك معخصومه من أهل الكتاب وا لمشركين. كما تطرق إلى ثقافة ال حرية وحقوق الإنسان في الإسلام.

وشدد وهبي على أن "الدفاع عن ال حريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، ليس من باب تقليد نمط حياة الفردانية، أو مجرَّدَ تأ ثّرسطحي بثقافة الآخر، بل هو دف اعٌ عن الواقع الاجتماعي الذي ن عيش فيه، وامتدادٌ نوعيٌّ وحضار يٌّ لتاريخ أمتنا الإسلامية". و أضاف أن"الدفاع عن الحريات الفر دية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي ليس تَ رفا فكريا ولا هو قضيةَ نخبة "ت تعالم" بها علىمجتمعها. بل هو م ن صميم الدفاع عن التنمية الشام لة والمستدامة لمجتمعنا التَّ واق للتَّقدم والازدهار".

وقال إن "كلُّ أوراش الإصلاح ال مُنجزة أو الّتي في طريقها للإن جاز، هي أوراش إصلاحية لتحقيق ا لتَّقدم الاجتماعي، بمعنى أن ال مغاربة لايريدون تنمية تُختزل ف ي النِّسَب والأرقام والإحصائيا ت والبيانات الشكلية، بل ينشدون التقدم الاجتماعي الذي هو عنوا ن الرُّقي الحضاري".

وقال وهبي إن التنميةُ في سياق تحديات القرن 21 لم تَعُد تعتمد فقط على مؤشرات المنتوج الداخل ي الخام، بل امتدت لتقاس بمؤشر التقدمالاجتماعي. ما يعني أن "ت حسينَ وضع الحريات الفردية في م شروع القانون الجنائي المغربي يُ عَدُّ ضرورةً تنمويةً تتجاوز ال سِّجالاتِ الفئويةهنا وهناك"، إ ذ "لم تَعُد التنمية مجرّد تراك م لرُؤوس الأموال، وتدبير للخير ات والخدمات، بل أصبحت لها غاية أساسية هي جعل المواطن قادراً على إبداع حياة مأمولة ومقبولة تستجيب لطموحاته".

وقال وهبي إن المغرب انخرط بجدي ة في كل برامج الأمم المتحدة لل تنمية. واستدرك بالقول إن المغر ب إذا كان قد حقَّق خطواتٍ مُهِ مّةٍ على دَرْبِالتنمية، فأنه ف ي حاجة اليوم إلى "تعميق كلِّ م كتسباته التي أصبحت واقعًا معيش يًّا، ويمضي في إِقرار متقدم لل حريات الفردية بما ينسجممع التح وّلات الاجتماعية والثقافية داخ ل سِياق المجتمع المغربي".

روح الدين الإسلامي

قال وهبي إن تحريض الناس على ال تدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض لا يعني مُجرّد انتهاك ل لكرامة الإنسانية، حيث يتمّالتع امل مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحِجر والوصاية، ب ل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، ا لحقّ في الثواب والعقاب، لا سيم ابخصوص القناعات الشخصية.

وأضاف وهبي أن "المجتمع الذي نص بو إليه انطلاقًا من هويتنا الرُّ وحية المغربية، وكذلك بالحس الس ليم والفطرة السليمة، هو مجتمع يُدركُ فيهالجميع بأنّ الجميع ر اشد، بحيث لا أحدَ يُنَصِّبُ نف سه وصيًّا على أحد، ولا أحد يحقُّ له أن يتسلّط على خصوصيات أحد، باسم أي كان".

وزاد وهبي قائلا :"كلُّنا مسلمو ن، كلنا مسلمون إلى الله، وذلك بصرف النظر عن قناعاتنا الشخصية . كلنا نرجئ أحكام الله لله وحد ه، ونحترمخياراتِ بعضِنا البعض في هذه الحياة الزائلة، ونُرجئ الحُكم الديني الأخروي للآخرة، احتراما لكرامة الإنسان، وامتثا لا لروح الإسلام،واستجابةً للخط اب القرآني الذي يُؤكد في عديد من آياته البينات بأن الحُكم لل ه وحده". وأضاف: "هنا يكمن المعنى الحقيقي لمبدأ "الحاكميةالإلهية" بعيدا كل ال بعد عن كل النزعات التسلُّطية ا لتي حاولَتْ أن تستثمِره للتحكم في العقول والنفوس". ومعنى ذلك كله بالحس الدينيالسليم، يضيف وهبي، أن "تنميط سلوك الناس على نمط واحد هو من جهة أولى بمثاب ة إنكار للحكمة الإلهية، ومن جه ة ثانية هو بمثابة إنكارللحاكمي ة الإلهية التي قرّرت أن يكون ا لحكم على الناس في مسائل الاعتق اد والإيمان لله الواحدِ الأحدِ ، لا شريك له في الحكم.

دلالات الحلال والحرام في الإسل ام

قال وهبي "إننا حينما نسعى لإجر اء أي إصلاح أو أي تجديد في مجا ل منظومة الحقوق والحريات في بُ عدها الفردي والجماعي، فإنّمانس عى لتحقيق ذلك في إطار من الاحت رام التام والتوفيق بين مختلف ا لثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات المجتمعية "،موضحا انه في حالة الاختلاف " نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين ، تحقيقًا لمقاصد الدين الكُلِّ ية واستلهامًا لروحه في الحرية والكرامة والعدلوالمساواة بين ا لناس" ، ذلك أن جلالة الملك باع تباره أميرًا للمؤمنين، يضيف وه بي، هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهمبمق تضى الدّستور، في إطار من الالت زام بثوابت الدين وكلياته ومنظو مة قيمه الكونية. وهو ما يُفسر تشبّث ملوك المغرب إلى اليوم بم بدأالشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يُحلّون حرامًا ولا يُحرمون حلالا. وهو ما سبق أن عبّر عنه الملك محمد السادس في خطابه بمن اسبة افتتاحالدورة الأولى من ال سنة الثانية من الولاية التشريع ية السابعة عام 2003 بالقول: "لا يمكنني بصفتي أميرًا للمؤمن ين أن أحلَّ ما حرَّم اللهوأُحَ رِّم ما أحلّه". غير أن التزام وليّ الأمر بمبدأ الشرعية في سي اق نهوضه بواجب التحكيم، يستدرك وهبي، "لم يأت ليغل يده بقدر م ا أتىللإفساح له في عملية الاجت هاد".

وتابع قائلا "إن التزام الملك ب مبدأ الشرعية في الخطاب السالف الذكر جاء مرتبطا ومشروطا بحرصه على أن يتمَّ ذلك في إطار مقاص دالشريعة الإسلامية، وخصوصيات ا لمجتمع المغربي، مع اعتماد الاع تدال والاجتهاد المنفتح، والتشا ور والحوار، وإشراك جميع المؤسس اتوالفعاليات المعنيّة".

وذكر وهبي أن "نظرية المقاصد شكَّ لت الإطار النظري والمنهجي الذي أسْعَف العقل الإسلامي المستني ر في النهوض بأهم عملية تجديدية شهدها الفكر الإسلامي الحديث وا لمعاصر منذ محمد عبده مرورًا با لطاهر بن عاشور وعلال الفاسي وغ يرهم"، وبالتالي فـ"ورودها فيال خطاب الملكي يؤكد أن الالتزام ب مبدأ الشرعية (لا أحل ما حرم ال له ولا أحرم ما أحله) لا يتم عل ى وجهه الشرعي الأمثل إلّا من خ لال الالتزامبعملية الاجتهاد وا لتجديد وفق رؤية مقاصدية، انطلا قا من مقاربة تشاورية قائمة على الحوار وإشراك جميع القوى واله يئات المعنية، في إطارمن الاعتد ال والاجتهاد المنفتح".

وخلص وهبي إلى أن مبدأ الشرعية المتمثل في قول الملك: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمني ن أن أحلّ ما حرم الله وأحرم ما أحلّه" إنما "يؤكدصلاحياته الد ستورية كسلطة تحكيمية شرعية علي ا تدرأ الخلاف بين مكونات الأمة "، مشيرا إلى أن "التحكيم لا يك ون بداهة إلّا بالتوفيقوالتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلح ة، أينما كانت المصلحة فتم شرع الله، أينما كان العدل فتم شرع الله". لذلك كله، يضيف وهبي،ف"ا لمطلوب من الحقل الديني مواصلة التجديد بالمعنى الحقيقي للكلمة ، والاجتهاد بكل معانيه، إخلاصا لروح الإسلام، وخدمة لمصلحةالو طن".

كلام الصور:

• عبد اللطيف وهبي خلال مشاركته في لقاء "الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية "

• حضور غفير تابع لقاء "الحريات الفردية بين القيم الكونية وال ثوابت الوطنية"



