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الرباط: أعلنت السلطات المغربية أنّ أحد المشتبه بهم الثلاثة في اغتيال شرطي بدافع جهادي انتحر الأربعاء داخل زنزانته حيث كان موقوفاً على ذمّة التحقيق في هذه القضية.

وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان إن المشتبه به الذي كان موقوفاً في سلا،المجاورة للرباط،"في إطار الاعتقال الاحتياطي على خلفية قانون مكافحة الإرهاب،قد أقدم يومه الأربعاء على الانتحار داخل زنزانته".

وأضافت "طبقاً للقانون، فقد تمّ إخبار النيابة العامة المختصّة وأسرة السجين بهذه الواقعة".

وكانت السلطات أوقفت هذا المشتبه في منتصف مارس الماضي مع شريكَين مفترضين له بشبهة قتلهم شرطياً.

وعُثر على جثة الشرطي متفحّمة في ضواحي الدار البيضاء قبل أسبوعين من توقيف المشتبه بهم الثلاثة.

وعند توقيفهم قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنّ المشتبه بهم الثلاثة "أعلنوا أخيرا الولاء... للتنظيم الإرهابي وصمّموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلّي".

وأوكل التحقيق معهم إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلّف مكافحة الإرهاب.

وهذه ثاني حادثة انتحار تشهدها السجون المغربية في الآونة الأخيرة.

وأعلنت السلطات في نهاية فبراير أنّ أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قتل سائحتين اسكندنافيتين في جريمة هزّت المملكة أواخر العام 2018، انتحر داخل زنزانته.