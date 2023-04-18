قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كارويزاوا (اليابان): أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن موكبا دبلوماسيا أميركيا تعرض لإطلاق نار الإثنين في السودان من دون إصابة أي من أفراده.

وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع "يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أميركي" مضيفا أن "جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول".