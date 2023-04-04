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بروكسل: دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء تركيا والمجر الى الموافقة "من دون تأخير" على انضمام السويد الى حلف شمال الاطلسي، وذلك بعيد انضمام فنلندا رسمياً الى الحلف.

وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، "نشجّع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الاطلسي في أسرع وقت".

وتعطّل تركيا انضمام السويد، وتتّهمها بالتساهل مع "إرهابيين" أكراد لجأوا الى اراضيها مطالبة إياها بتسليمهم. من جهتها، تأخذ المجر على السويد انتقادها لحكومة فيكتور أوربان واتّهامها إياها بعدم احترام دولة القانون.

وفت بكلّ الالتزامات

وذكّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأنّ "السويد وفت بكلّ الالتزامات التي طُلبت منها".

وقال في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف إنّ "جميع الحلفاء ينتظرون إتمام عملية انضمام السويد في أسرع وقت. إنّها أولوية بالنسبة إلى الحلف".

واجرى بلينكن الثلاثاء محادثات ثنائية مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وتأمل ليتوانيا، التي تستضيف القمة المقبلة لحلف الاطلسي في تمّوز/يوليو في فيلنيوس، أن تكون السويد قد انضمت بحلول هذا التاريخ.

وقال وزير خارجية ليتوانيا غابرييلوس لاندسبرغيس "نأمل أن يُرفع علم السويد خلال قمّة فيلنيوس"، مضيفاً "أدعو الرئيس (رجب طيب) إردوغان الى عدم إفساد قمّة فيلنيوس".