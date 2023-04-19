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ماناغوا: رفضت حكومة نيكاراغوا الثلاثاء استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عيّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، ردا على تصريحات بروكسل بشأن "القمع المنهجي" للمعارضين في البلاد.

وأعلن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في بيان "تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه القوة المستعبِدة" مستنكراً "التدخل والوقاحة والعجرفة" لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

بيان بروكسل

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد ندد الثلاثاء بـ"القمع المنهجي" للمعارضين في نيكاراغوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال اورتيغا والتي تم قمعها بشكل دموي.

واضاف بيان بروكسل "في هذه الذكرى الحزينة (للاحتجاجات وقمعها)، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديموقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراغوا".

ورد مونكادا بالقول "في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل" الذي عينه الاتحاد الأوروبي.

طرد السفيرة

في 28 أيلول/سبتمبر 2022 ، طردت حكومة نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت. ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، ممثلة نيكاراغوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر غوف.