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بروكسل: أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين رهن بجزء كبير منها، بموقف بكين حيال "حرب بوتين" في أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين التي تتوجه الأسبوع المقبل إلى بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نكون صريحين: الطريقة التي ستستمر فيها الصين بالتصرف حيال حرب بوتين ستشكل عاملا حاسما في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".