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اثينا: بعدما ضبطت السلطات الإيطالية 850 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأة على متن ناقلة يونانية للبضائع الصب، أكدت شركة "لاسكاريديس شيبينغ" الجمعة أن "لا علاقة لطاقم السفينة ولا للشركة" بعملية التهريب هذه.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنّ "+لاسكاريديس شيبينغ التي تدير تجارياً ناقلة البضائع الصب +أطلس+، تساعد السلطات (الإيطالية) في التحقيق الجاري" حول عملية تهريب المخدرات.

وخُبئت كمية من الكوكايين بقيمة 150 مليون يورو في الناقلة التابعة للشركة اليونانية التي ترفع العلم الليبيري.

وكانت السفينة غادرت ميناء سانتوس في البرازيل بتاريخ 23 آذار/مارس ووصلت عبر مضيق جبل طارق إلى البندقية في إيطاليا في 17 نيسان/أبريل.

وأوضح بيان الشركة أنّ "السلطات الإيطالية عثرت على البضائع المهربة عندما كانت السفينة راسية في البندقية".

وأضاف أنّ المخدرات كانت مخبأة في أنابيب تقع في حوض السفينة "على عمق نحو 11 متراً تحت سطح المياه (...) في جزء لا يمكن الوصول إليه من الداخل بل فقط من خلال غواصين".

وتشير وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أنّ السوق السنوية لبيع الكوكايين بالتجزئة في أوروبا تراوح تقريباً بين 7,6 و10,5 ملايين يورو.